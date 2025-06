Complexity schließt Umbau seines Halo Championship Series-Kaders ab

HQ

Complexity hat in letzter Zeit in der Welt der kompetitiven Halo nicht viel Erfolg gehabt. Das Team liegt regelmäßig daneben und ist nicht in der Lage, mit den Besten der Besten zu konkurrieren, sei es OpTic Gaming, FaZe Clan, Spacestation Gaming oder so weiter. Es nimmt jedoch Änderungen vor, um dies zu korrigieren, und vor kurzem sind zwei Mitglieder dem Team beigetreten, während eines das Team verlassen hat.

Julien "Avucy" Veitch hat Complexity verlassen, nachdem er dem Team etwa sechs Wochen lang gedient hat. Er wird durch Nick "KingNick" Panzella und Ryan "RyaNoob" Geddes ersetzt, die beide aus Gen.G Esports kommen und bereits Erfahrung mit dem Tragen eines Complexity Trikots haben.

Was die nächsten Schritte für das Team betrifft, so gehen wir davon aus, dass sie Anfang August weiter auf die Salt Lake City Major drängen werden, indem sie in den Open und Qualifier Events erscheinen, die bis Mitte Juli laufen.