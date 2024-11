Completely Stretchy bringt im Dezember verrückte Jump'n'Run-Action

Wir alle wissen, dass der Dezember tendenziell einer der, wenn nicht sogar der langsamste Monat des Jahres für die Veröffentlichung neuer Videospiele ist, da die meisten Publisher dazu neigen, neue Projekte im Herbst zu veröffentlichen, um ihnen genügend Zeit vor der Weihnachtszeit zu geben. Dies führt oft dazu, dass der Dezember ein ziemlich karger Monat ist, weshalb es immer aufregend ist zu hören, dass ein neues Projekt in der festlichsten Zeit des Jahres erscheinen wird.

Am 12. Dezember werden Warp Digital und Dan Ferguson Completely Stretchy auf dem PC erscheinen. Das Spiel ist ein sehr einzigartiges und albernes Projekt, das sich um einen Charakter dreht, dessen Körper sich nach einem Missgeschick bei der Arbeit in ein blaues, dehnbares und klebriges Gegenstück verwandelt, das dann verwendet wird, um die Inseln von Grombi zu durchstreifen, um einen Haufen Elektros zu fangen, die aus der seltsamen Einrichtung entkommen sind, in der du angestellt bist. Unnötig zu erwähnen, dass Sie wahrscheinlich nicht viele Spiele wie Completely Stretchy gespielt haben.

Wenn man bedenkt, dass diese Beschreibung eine ziemliche Herausforderung sein könnte, könnt ihr euch den Trailer zum Veröffentlichungsdatum von Completely Stretchy unten ansehen, um einen Blick auf die 3D-Plattformer-Action zu werfen, die es verspricht, wenn es am 12. Dezember über Steam erscheint.