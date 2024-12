HQ

Completely Stretchy ist eines dieser wirklich seltenen Videospiele, die ankommen und so verrückt und seltsam sind, dass man nicht wirklich weiß, wie man sie verarbeiten soll. Das ist gar nicht so schlecht, es ist nur eigenartig und ungewöhnlich und führt oft zu sehr denkwürdigen Erlebnissen, wie es vor einigen Jahren der Fall war, als Bugsnax die Runde machte.

Die Prämisse von Completely Stretchy ist aufgrund ihrer zufälligen Natur im Grunde unbeschreiblich. Du schlüpfst in die Rolle eines seltsamen Charakters, der sich nach einem Labormissgeschick in eine dehnbare und klebrige blaue Kreatur verwandelt hat, und es liegt an dir, diese neuen körperlichen Fähigkeiten zu nutzen, um drei offene Levels zu erkunden, um Elektros zu finden, bei denen es sich effektiv um flauschige, schwarze Kreaturen handelt, die als stabile Energiequelle für die Heimatinseln dienen, die als Grombli Isles bekannt sind. Ja, du bist wahrscheinlich an dieser Stelle lächerlich verwirrt, und das ist ziemlich genau das, was Completely Stretchy dich während des gesamten Erlebnisses fühlen lässt, denn in diesem Spiel geht es darum, das Seltsame zu umarmen und das Unnatürliche zu akzeptieren. Und irgendwie funktioniert es dank des unterhaltsamen und simplen Gameplays meistens.

Completely Stretchy wurde von einem Entwickler namens Dan Ferguson ausgeheckt, der dann die Entwicklungsverantwortung an die Leute von Warp Digital übergab, die es über die Linie brachten. Es ist ein Abenteuer, aber es gibt keine Kerngeschichte an sich, der man folgen kann, stattdessen wandert man einfach über die drei Inseln, spricht mit den Einheimischen, erledigt Aufgaben und Quests für sie, jagt nach dummen Referenzen und Geheimnissen und schnappt sich alle Elektros, die man finden kann, umGrombi Isles schließlich den Hauptleistungsreaktor zu reparieren und einen Weg zu finden, sich selbst in eine nicht dehnbare und nicht-blaue Normalität zurückzuführen. Es gibt keine vertonten Dialoge oder ernsthafte Quests, denen man folgen kann, man erkundet und interagiert einfach mit allem und existiert im Allgemeinen auf einem unseriösen Spielplatz, der am besten als Traumzustand oder verrückte Halluzination beschrieben wird.

Das ist der Grund, warum das Beste an Completely Stretchy einfach das Gameplay und die Bewegung ist. Du schwingst und schleuderst mit deinen kraftvollen Armen um die Welt, kletterst und schleuderst dich von allem, was du erreichen kannst. Du kannst dich entscheiden, das größte Gebäude der Insel zu besteigen oder stattdessen in tiefe Höhlen zu fallen, um ihre Geheimnisse zu entdecken, aber was auch immer du tust, die Bewegung verbessert das Erlebnis, indem sie dir alle Werkzeuge und Fähigkeiten gibt, die du brauchst, um überall ohne Probleme zu überqueren. Die Physik-Engine und der Flow, der aus der Bewegung entsteht, sorgen dafür, dass Completely Stretchy unterhaltsam bleibt, aber das bedeutet nicht, dass das Spiel keine Nachteile hat.

Zum einen bedeutet das Fehlen einer zentralisierten Geschichte, dass das Spiel nicht wirklich eine Richtung hat. Completely Stretchy ist das Spiel, das du machst, und was ich damit meine, sind die Quests und das Abenteuer sind meistens das, was du dir ausdenkst, denn die meisten Nebenquests sind flüchtig und bestenfalls unbedeutend. Die Inseln sind zwar exzentrisch, aber auch ziemlich leer und es fehlt an Dingen, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, was ich angesichts ihrer geringen Größe ziemlich überraschend fand. Trotz verschiedener Gebäude, die man betreten muss, Schubladen und Schränke, die man öffnen, Berge erklimmen, Wasserfälle, hinter die man blicken muss, Schiffscontainer, die man betreten muss... Es gibt selten etwas Nennenswertes zu finden, da man meistens entweder auf eine Elektro stößt oder einen albernen Gag oder eine Anspielung auf die Popkultur findet oder, wie es meistens der Fall ist, überhaupt nichts... Die Anspielungen mögen ausreichen, um ein kurzes Kichern hervorzurufen, aber der Witz lässt nach und wenn das passiert, fängt man an, Completely Stretchy als eine ziemlich hohle und begrenzte Erfahrung zu sehen.

Obwohl ich sagen werde, dass die Leistung von hoher Qualität ist und dass ich beim Bewegen auf dem Grombi Isles keine technischen Probleme hatte, schien die Karte nicht wie beabsichtigt zu funktionieren. Am Ende war es klobig und steif und schwer zu manövrieren, was eine große Schande ist, denn Warp Digital hat eindeutig einen großen Schwerpunkt auf dieses Element gelegt, indem es als reichhaltiges und detailliertes Live-3D-Modell der Spielwelt präsentiert wurde. Es ist wirklich schön, aber es funktioniert einfach nicht.

Dann haben wir auch die Art Direction, die heraussticht und perfekt zu diesem Spiel passt. Man könnte argumentieren, dass es ein wenig langweilig ist, vor allem in der Farbpalette, aber ich denke, es funktioniert gut, um diese höchst exzentrische Welt tatsächlich zu verankern und schmackhafter zu machen. Auch der Soundtrack meistert seine Aufgabe mit Klasse, was besonders wichtig ist, wenn man bedenkt, dass es über die grundlegenden Soundeffekte und die Hintergrundmusik hinaus keine nennenswerten Dialoge oder Audios gibt.

Alles in allem hinterlässt Completely Stretchy bei mir gemischte Gefühle. Auf der einen Seite sorgt die kurze und straffe Natur des Erlebnisses, die Exzentrizität und die lustige Bewegung dafür, dass man immer wieder unterhält und überrascht. Aber gleichzeitig wirkt es ein bisschen wie ein One-Trick-Pony, ein Spiel, das Tiefe und inhaltliche Variation vortäuscht und in Wirklichkeit darum kämpft, mehr zu sein als das, was an der Oberfläche ist. Ich werde mich ohne Zweifel an Completely Stretchy erinnern, weil das Gesamtganze so dämlich und einzigartig ist, aber es scheint mir nicht etwas Bemerkenswertes zu sein, das in die Indie-Geschichte eingehen wird.