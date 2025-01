Competitive Counter-Strike 2 kommt nach Mexiko

HQ

BLAST hat bekannt gegeben, dass es in den kommenden Monaten wettbewerbsfähige Counter-Strike 2 nach Mexiko bringen wird. Die BLAST Rivals -Veranstaltung, die zwischen dem 30. April und dem 2. Mai geplant ist, findet in der mexikanischen Stadt Monterrey statt, und zwar am Escenario GNP Seguros Veranstaltungsort am Pabellón M.

Dies wird das allererste BLAST Rivals Event sein und auch eines der ersten Male, dass große Counter-Strike Esports in das mittelamerikanische Land kommen. An dem Event nehmen acht Teams teil, wobei dies die vier bestplatzierten Mannschaften der Welt sind, sowie vier eingeladene Kader, die alle in einem Best-of-Three-GSL-Format gegeneinander antreten werden, das in eine Playoff-Gruppe mit sechs Teams führt, bevor es zu einem Best-of-Five-Finale kommt.

Wir wurden noch nicht über die Preise informiert, die verfügbar sein werden, noch darüber, welche Teams tatsächlich anwesend sein werden, aber diese Informationen werden zweifellos in den kommenden Wochen bekannt gegeben.