Company of Heroes taktiert nächsten Monat mobile Geräte

Company of Heroes ist ein Echtzeit-Strategiespiel, das 2006 debütierte und sich zu einem echten Klassiker mauserte. Entwickler Feral Interactive hat deshalb beschlossen, den Titel mit mobilen Ports für iPhones und Android-Geräte neues Leben einzuhauchen. Das Spiel wurde vor einigen Monaten auf iPads veröffentlicht und am 10. September wird es auch auf Apple-Smartphones und für Android-Nutzer losgehen. Wenn Spieler Company of Heroes bereits in ihrer iOS-Bibliothek haben, müssen sie für die iPhone-Fassung natürlich nicht erneut zahlen. Auch die mobilen Versionen werden alle Inhalte enthalten und sollen keine Mikrotransaktionen bieten.

