Company of Heroes 3 wurde für Konsolen bewertet

Es sieht so aus, als ob Sega und Relic Entertainment Company of Heroes 3 irgendwann in der Zukunft auf Konsolen der aktuellen Generation bringen könnten, da eine neue Bewertung des taiwanesischen Digital Game Rating Committee nicht nur die angekündigte PC-Edition, sondern auch die derzeit unangekündigten PS5- und Xbox-Serieneditionen untersucht hat.

Wie von Gematsu berichtet, können wir deutlich sehen, dass das Board individuelle Einträge für jede der drei Plattformen hat, und obwohl weder Sega noch Relic tatsächlich angegeben haben, dass das Spiel noch auf Konsolen kommen wird, scheint dies ein guter Hinweis darauf zu sein, dass es bis zu einem gewissen Grad daran arbeitet.

Da Company of Heroes 3 kürzlich verschoben und von 2022 auf den 23. Februar 2023 verschoben wurde, bleibt für Entwickler und Publisher noch Zeit, vor dem Start eine Konsolenversion anzukündigen, aber es wäre wahrscheinlich vernünftiger anzunehmen, dass das Spiel irgendwann in der Zukunft nach dem ursprünglichen Start auf Konsolen kommen wird.