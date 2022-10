Company of Heroes 3 wurde auf 2023 verschoben

HQ

Sega und Relic Entertainment haben angekündigt, dass Company of Heroes 3 nicht mehr wie geplant am 17. November erscheinen wird, da sich das Spiel verzögert und vollständig aus dem Jahr 2022 verschoben wurde.

Wie in einer Erklärung erwähnt, wird uns mitgeteilt, dass das Spiel jetzt stattdessen am 23. Februar 2023 erscheinen wird und dass diese zusätzliche Zeit genutzt wird, um Fehler zu beseitigen und das Gameplay weiter zu polieren.

"Während wir uns dem Veröffentlichungsdatum von Company of Heroes 3 am 17. November nähern, hat unser Team entschieden, dass das Spiel nicht ganz den hohen Standards unserer Spieler oder unserer eigenen hohen Standards entspricht", sagte Relic Entertainment. "Es gibt immer noch Bugs zu zerquetschen, Pixel zu polieren, Gameplay anzupassen und Feedback zu beheben."

In der Erklärung heißt es weiter: "Infolgedessen haben wir beschlossen, das Startdatum auf den 23. Februar 2023 zu verschieben. Obwohl wir wissen, dass es viele von euch juckt, das Spiel in die Hände zu bekommen, glauben wir, dass dies die beste Entscheidung für CoH3, unsere Spieler und unser Studio ist. Dies gibt unserem hart arbeitenden Team und unseren Partnern die notwendige Zeit, um CoH3 in einem besseren Gesamtzustand zu liefern."

Relic schloss mit der Feststellung, dass das Feedback, das die Fans seit der Veröffentlichung über das Spiel gegeben haben, für den letzten Teil der Entwicklung des Spiels "kritisch" war und dass es das Team weiterhin vorantreiben wird.