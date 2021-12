Company of Heroes 3: Video zeigt Feinheiten der dynamischen Kampagnenkarte

HQ

Relic Entertainment möchte das Jahr 2021 mit Nachrichten zu Company of Heroes 3 abrunden und deshalb haben sie uns kurz vor Heiligabend ein ausführliches Videotagebuch geschickt. In diesem Ausblick spricht das Entwicklerteam über einige der neuen Spielsysteme und wir erfahren, welchen Einfluss unsere Aktionen auf den Spielverlauf haben können. Auch das klassische RTS-Gameplay wird präsentiert, da die Wechselwirkung von Partisanen, Lufteinheiten und Seestreitkräften verdeutlicht wird. Company of Heroes 3 wird nächstes Jahr zu einem noch unbekannten Datum für den PC erscheinen. Wenn ihr mehr über das Strategiespiel erfahren wollt, schaut ihr am besten in unserer Vorschau vorbei.