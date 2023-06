Company of Heroes 3 für Konsole

HQ

Das RTS-Genre hat mich nie wirklich gepackt; Sicher, ich hatte einige gute Zeiten mit Command & Conquer und StarCraft, aber erst als Company of Heroes 2006 auf meinem müden alten PC landete, ging es für mich und das RTS-Genre richtig los.

Company of Heroes 3 kam bereits Ende Februar auf den PC und jetzt sind die Editionen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S eingetroffen. Es ist 10 Jahre her, dass wir das letzte Mal ein vollständiges Spiel in der Company of Heroes-Reihe bekommen haben, und dieses neue Spiel ist bei weitem das bisher größte. Es enthält zwei Kampagnen, von denen die erste und größte in Italien im Jahr 1943 spielt und sich mit der Invasion befasst, die zum Sturz der Faschisten und zum Tod Mussolinis führte.

Alles beginnt in Sizilien und durch verschiedene große Schlachten gegen die Nazis kämpfst du dich nach Norden in Richtung Rom. Die Geschichte wird durch einige statische Sequenzen und Briefe von Soldaten an Familie und Freunde erzählt, die einen Einblick geben, wie brutal der Krieg zu dieser Zeit war.

Das Gameplay in Company of Heroes 3 ist zweigeteilt. Ein Teil des Spiels ist rundenbasiert und findet auf einer strategischen Karte statt, auf der du deine Einheiten bewegst, bei denen es sich um Einheiten mit Panzern, Einheiten zu Fuß, Flugzeuge und Schiffe entlang der Küste handeln kann, die die Küste und die Städte bombardieren können, die du einnehmen möchtest. Die Hafenstädte, Dörfer und Flugplätze, die du erobert, bieten verschiedene Optionen, wie z. B. das Entsenden von Flugzeugen von Flugplätzen, Städte mit Krankenhäusern können deine verwundeten Soldaten heilen und Hafenstädte bieten Zugang zu mehr Truppen.

Sie erhalten regelmäßig strategische Empfehlungen vom britischen General Norton, dem amerikanischen General Buckram oder dem italienischen Partisanenführer Valenti. Sie stimmen selten überein und je nachdem, welchen Empfehlungen du folgst, baust du eine Beziehung zu dem betreffenden Kommandanten auf, was verschiedene Boni auslöst, die von Fallschirmjägern und Boden-Luft-Unterstützung bis hin zu zusätzlicher Feuerkraft vom Meer reichen. Sobald du deine Entscheidungen getroffen hast, beendest du deinen Zug und dein Gegner ist an der Reihe, sich zu bewegen.

Ähnlich wie bei einem rundenbasierten Rollenspiel ändert das Spiel seinen Charakter, wenn du in den Kampf ziehst. An diesem Punkt wird das Spiel zu einem traditionellen RTS, in dem du an einem ganz bestimmten Kampf teilnimmst. Hier musst du deine Kommandozentrale, Unterstützungsstrukturen und vorgeschobene Stützpunkte errichten, Kompanien verschieben, deinen Soldaten Befehle zum Bewegen, Angreifen oder Legen von Minen geben und dergleichen.

Erwähnenswert ist eine sehr nützliche Funktion namens Tactical Pause. Das bedeutet, dass du das Spiel pausieren kannst und während es pausiert ist, kannst du deinen Truppen eine Reihe von Befehlen erteilen, die dann in die Warteschlange gestellt werden, und wenn du das Spiel fortsetzt, werden diese Befehle gleichzeitig ausgeführt. Wenn du also in der Hitze des Gefechts ein wenig gestresst bist, kannst du diese Option jederzeit nutzen, um in Ruhe über deinen nächsten Zug nachzudenken, deine Befehle zu geben und dann das Spiel neu zu starten. Für einen nicht so Hardcore-RTS-Spieler wie mich ist dies eine ziemlich gute Option, von der ich denke, dass sie Hardcore-RTS-Spielern nicht gefallen wird, aber zum Glück können Sie sich dafür entscheiden, sie nicht zu verwenden.

Die zweite Kampagne des Spiels heißt North African Operation und diese Kampagne ist etwas kleiner als die italienische. Es gibt acht Missionen, die dich auf die andere Seite des Krieges führen, während du die Kontrolle über die DAK-Panzereinheiten (Deutsches Afrikakorps) in der afrikanischen Wüste unter dem Kommando von Topstratege Rommel übernimmst. Diese Kampagne fühlt sich offener an, da sie in der Wüste stattfindet und nicht ganz so taktisch ist, wie sich durch die engen Gassen italienischer Dörfer zu bewegen. Aber es ist toll, Panzereinheiten durch die Wüste steuern zu können.

Zusätzlich zu den beiden Kampagnen kannst du auch Scharmützel spielen, bei dem du entweder den Siegpunkt- oder den Vernichtungsmodus wählen kannst, der gegen computergesteuerte Einheiten und mit verschiedenen Regelwerken kämpft, die du selbst definierst. Dann gibt es kompetitiven Multiplayer- und Koop-Modus für bis zu 8 Spieler, bei dem Sie als US-Streitkräfte, britische Streitkräfte, aber auch als Wehrmacht und Deutsches Afrikakorps spielen können. Ich denke, es ist klar, dass der Fokus auf den beiden Kampagnen lag, da weder Skirmish noch der Multiplayer-Bereich viel an neuen Features bieten, aber beide funktionieren so, wie sie sollten.

Spiele dieser Art funktionieren am besten mit Tastatur und Maus, und das Gleiche gilt für Company of Heroes 3. Allerdings haben die Entwickler ein vernünftiges Steuerungsschema geschaffen, das mit einem Controller gut funktioniert, aber etwas gewöhnungsbedürftig ist und in hektischen Situationen etwas zu fummelig sein kann. Aber es funktioniert gut und man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Steuerung mit einem Controller in einem Spiel dieser Art nie so gut sein wird wie mit Maus und Tastatur.

Die Grafiken in Company of Heroes 3 sind eine seltsame Mischung. Italien ist ein wunderschöner Ort und die Dörfer sind voll von schönen und detaillierten Häusern und anderen Strukturen. Es kann alles bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert werden, wenn zum Beispiel ein paar feindliche Panzer in den engen Gassen aneinander stoßen. Die strategische Karte ist jedoch etwas einfach und nicht sehr schön. Company of Heroes 3 bietet zwei Grafikeinstellungen: Leistung (1080p bei 60fps) und Auflösung (4K bei 30fps). Ich bin ein wenig überrascht, dass ein Spiel mit einer so relativ einfachen Grafik nicht für die Ausführung in 4K mit 60 fps optimiert ist. Wenn Sie von Auflösung zu Leistung wechseln, wird die Grafik optisch deutlich beeinträchtigt, sodass Sie sich fragen sollten, ob Sie in einem Spiel dieser Art 60 fps benötigen. Auf der anderen Seite ist der Ton ziemlich hervorragend, mit einigen schweren Explosionen und guten Stimmen von deinen Einheiten, wenn du sie bewegst.

Mit Company of Heroes 3 beweist Relic Entertainment, dass die Serie noch nicht tot ist. Die beiden Kampagnen bieten viele Stunden Spielspaß und fühlen sich frisch und aufregend an. Die Mischung aus RTS und rundenbasierter Strategie funktioniert gut und sorgt für eine schöne Abwechslung. Die Steuerung ist vernünftig, aber etwas gewöhnungsbedürftig, während die Grafik einerseits atmosphärisch und detailliert ist, andererseits aber seltsam unoptimiert wirkt.

Eines ist sicher, und das ist, dass der strategieorientierte Spieler in Company of Heroes 3 viele Stunden Spielspaß finden wird, und wenn Sie keinen Zugang zu einem PC haben, auf dem Sie spielen können, ist die Konsolenversion eine gute zweite Wahl.