Company of Heroes 3: Final Stand

Company of Heroes 3 ist ein etwas seltsamer Titel. Relic hat es mit Dawn of War 3 nicht ganz richtig hinbekommen, hat aber eine fantastische Fortsetzung zu Age of Empires geschaffen. Company of Heroes 3 ist eher ein mittleres Kind. Es ist nicht ihr bester Titel der Reihe, aber auch nicht so mittelmäßig wie Dawn of War 3. Obwohl Company of Heroes 3 im Vergleich zu seinen Vorgängern einige kleinere Probleme mit Licht, Ton und anderen Aspekten hat, ist es ein gutes Spiel. Deshalb ist es großartig, den nächsten großen DLC, Final Stand, ausprobieren zu können, der in Form eines Wellenmodus für Einzel- und Zweispielermodus angeboten wird. Es gibt kein anderes Echtzeit-Strategiespiel auf dem Markt, das so filmisch und menschlich ist.

Eine Sache, die ich im Spiel wirklich liebe, ist das Bauen von Befestigungen und das Halten von Stellungen gegen überwältigende Übermachten. Das ist etwas, das der Last Stand-Modus einführt. Wie im beliebten Last Stand-Spielmodus aus Dawn of War 2 beinhaltet dies Wellen von Gegnern, die du überleben musst. Das Konzept ist einfach: Du hast eine Basis und kannst Truppen von einem Gebäude hinter der Basis stationieren. Das Ziel des Feindes ist es, die Basis zu zerstören, woraufhin der KI-Gegner gewinnt. Bevor dein Gegner deine Basis erreicht, gibt es drei Bunker in der Mitte der Karte, die jeweils einen anderen Weg zu deiner Basis abdecken, den der KI-Gegner nehmen kann. Du solltest diese Bunker schützen und deine Verteidigung darum herum aufbauen. In vielerlei Hinsicht ist das Kartendesign von Dota, League of Legends und anderen MOBAs inspiriert. Der Spielmodus selbst und das Gameplay haben einen anderen Charakter.

Du kannst aus fünf Levels wählen, die alle gut gestaltet sind. Sie spielen sich zwar fast identisch, aber Unterschiede in der Platzierung der Gebäude sorgen für etwas Abwechslung.

Die Bunker spielen nicht nur eine Rolle in der Verteidigung; Sie können auch deine Truppen verstärken und ihre Verletzungen heilen, sodass jede Verletzung ein Brennpunkt ist, an dem du und der Feind oft aufeinandertreffen. Das Problem ist, dass das nicht wie ein Standardmatch funktioniert, bei dem man Kontrollpunkte erobert. Anfangs kannst du nur einzelne Einheitentypen bauen, und deine Wirtschaft ist vorbestimmt. Am Anfang hast du meist eine einzelne Infanterieeinheit und kannst relativ schnell eine neue aufbauen. Im Verlauf des Spiels werfen alliierte Flugzeuge Kisten mit selteneren Ressourcen auf die Karte. Wenn Ressourcenprobleme akut werden, gibt es dennoch bestimmte Dinge, die du tun kannst. Was im Laufe der Zeit passiert, ist, dass du zwischen jeder der 12 Wellen eine Entscheidung bekommst. Zu diesen Optionen gehören Heilstrukturen, verschiedene Fahrzeuge, verschiedene Arten von Artillerie und vieles mehr. Du musst immer zwischen zwei Optionen wählen, und die andere Option verschwindet endgültig. Deshalb ist es wichtig, das zu wählen, was zur jeweiligen Situation und zum Match selbst passt. Ich hatte ein Duell mit dem African Corps, bei dem regelmäßig Luftangriffe gestartet wurden, und ich konnte zwischen einer V1-Rakete oder einer Flugabwehrwaffe wählen, die ebenfalls gegen Infanterie effektiv war. Die Wahl war angesichts der Anzahl feindlicher Flugzeuge einfach.

Du hast die Möglichkeit, dieses Szenario als jede beliebige Fraktion zu spielen. Die Briten und Deutschen sind meiner Meinung nach in diesem Szenario ziemlich stark. Das African Corps hat ein Problem, nämlich dass ihr vielleicht wichtigstes Fahrzeug – das Wracks abschleppen und in funktionierende Fahrzeuge umwandeln kann – hinter einer Wahl zwischen den Wellen verborgen ist. Das bedeutet, dass du ihre wichtige Spielfunktion nicht von Anfang an nutzen kannst. Ich bin mir immer noch unsicher, ob das eine gute Sache ist oder nicht. Die Fraktion hat jedoch von Anfang an Zugang zu einer der stärksten Panzerabwehr-Infanterieeinheiten, was die Sache erleichtert. Es ist durchaus möglich, den Spielmodus auf jeder Karte auf Normal abzuschließen, wenn man einigermaßen geschickt ist, ohne auf permanente Fraktionsupgrades angewiesen zu sein, die man außerhalb der Matches selbst erhält. Es ist durchaus möglich, alle anderen Level alleine zu schaffen. Ich habe es nicht geschafft, die härtesten Level zu meistern. Das ist ein gutes Zeichen, dass ich noch viel lernen muss und dass das Gameplay wirklich tiefgründig ist.

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Du kannst nur einen Bonus wählen; der andere wird verfallen. Aus diesem Grund müssen Sie klug wählen – manche Boni sind klein, während andere ein Match entscheiden können.

Nach jeder Runde erhält man Punkte basierend auf der Fraktion, als die man gespielt hat. Diese können genutzt werden, um Fähigkeiten, erhöhten Schaden und vieles mehr in einem Technologiebaum neben den Matches freizuschalten. Sie sind dauerhaft und beeinflussen, wie stark du bist, wenn du anfängst. Ein ausgereifter Baum bedeutet, dass du länger durchhältst, mehr Schaden anrichten und mehr erledigst, als wenn du das nicht tun würdest. In meiner Version war es möglich, das zu deaktivieren, wenn man diese Upgrades nicht wollte. Allerdings fühlt sich der Spielmodus dafür ausgelegt an. Die Idee ist, dass du das Spiel immer wieder als eigenständiges Spiel spielen solltest. Ich mag es; Der Spielmodus macht süchtig und macht besonders viel Spaß mit Freunden. Es erinnert mich ein wenig daran, wie süchtig machend der Modus in Dawn of War 2 war.

Ein Merkmal, das es etwas von anderen wellenbasierten Spielen abhebt, sind die Bosse. Sie ragen buchstäblich über den Feind hinaus. Sie fühlten sich gut ausbalanciert an; Sie hatten keine unnatürlich hohe Menge an Gesundheit, können aber mit der richtigen Einheitenzusammensetzung ziemlich schnell besiegt werden. Allerdings verfügen sie oft über etwas fortschrittlichere Waffensysteme und sind manchmal in mehr als einer Sache gut. Das machte einige der Bosse besonders gefährlich. In anderen Spielen sind Bosse meist deutlich schwerer zu besiegen. Das ist wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass sie auf den leichteren Schwierigkeitsgraden, einschließlich Normal, ziemlich gut ausbalanciert sind. Allerdings werden sie selbst auf den schwierigeren Stufen nicht unnötig schwierig. Was passieren kann, ist, dass bestimmte Artilleriebosse oder Fahrzeuge außerhalb der Grenze stecken bleiben und auf meine Bunker schießen. Als Spieler kann ich den Gegner dort nicht angreifen.

Die Frage bleibt jedoch, ob du das unbedingt ausprobieren solltest, wenn du ein erfahrener Company of Heroes 3-Spieler oder ein Neuling bist. Ich denke tatsächlich, dass es für beide Gruppen ziemlich unterhaltsam sein könnte. Es ist einfach; Es ist nicht so stressig wie Spieler-gegen-Spieler-Modi. Ich persönlich habe immer Spielmodi bevorzugt, in denen man gegen KI-Gegner kämpft – sie können unglaublich chaotisch und fesselnd werden. Dank der umfangreichen Spielschleife, die mehreren Spielern erlaubt, viele Runden über verschiedene Schwierigkeitsgrade (insgesamt acht) zu spielen, denke ich, dass Sie das eine Weile unterhalten könnte. Es macht noch mehr Spaß, wenn man mit jemand anderem spielt. Leider ist es so überteuert, dass ich es momentan kaum empfehlen kann. Wie der Rest der herunterladbaren Inhalte ist er für diesen Titel überteuert, was ich für einen Fehler halte.

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Wüsten, Kleinstädte und die italienische Landschaft.

Für den Preis bekommst du fünf Karten für diesen Spielmodus, vier Fraktionen (alle aus dem Basisspiel), 12 Wellen auf jeder Karte, exklusive Technologiebäume für jede Fraktion, ein neues Skin für alle Fraktionen und 18 dynamische Events. Als Nebenmodus sind diese ausgezeichnet; Sie unterhalten sowohl für sich genommen als auch mit einem zusätzlichen Spieler. Sie grenzen das Gameplay auf Kampf- und Verteidigungsbereiche ein. Du wirst sehen, wie Gebäude einstürzen, Soldaten in Flammen aufgehen und Panzer explodieren. Das Kerngameplay bleibt scharf, was die Animationen der Soldaten angeht, während sie rennen, ihre Gewehre halten und die Position wechseln. Sie bewegen sich wie gut animierte Charaktere in einem First-Person-Spiel. Insgesamt ist es ein cineastisches und explosives Strategiespiel-Erlebnis.

Zusammenfassend kann ich gleich sagen, dass das gut ist. Es bietet verschiedene Schwierigkeitsgrade und kann solo oder mit einem Freund gespielt werden. Persönlich denke ich, sie sollten sie im Laufe der Zeit erweitern, um drei oder vier Spieler zu unterstützen. Einige der unterhaltsamsten Möglichkeiten, die Company of Heroes-Trilogie zu spielen, sind teambasierte Matches. Auch in diesem Spielmodus sollten sie das ausnutzen. Die dynamischen Events halten jede Runde frisch und es ist im Allgemeinen unterhaltsam. Es ist auch eine Möglichkeit für jeden, der nicht so begeistert davon ist, gegen andere zu spielen, etwas Neues am Computer auszuprobieren. Leider haben wir seit dem Start nicht das geringste Anzeichen einer neuen Kampagne gesehen. Das ist schade, denn ich denke, Company of Heroes 3 hätte gut zu einer zusätzlichen Kampagne gepasst, ähnlich wie Ardennes Assault aus dem zweiten Spiel. Wenn dich der Preis nicht abschreckt und du mehr Inhalte für Company of Heroes 3 möchtest, ist das ein gutes Paket, wenn auch etwas zu wenig Inhalt für den Preis.

Der Technologiebaum ist nicht besonders groß, aber jeder gewählte Bonus kann bis zu fünfmal freigeschaltet werden. Jedes Level gibt dir eine stärkere Version desselben Bonus. Du verdienst Währung, Medaillen und Punkte durch das Spielen des Spielmodus.

Es gibt einen neuen kosmetischen Skin, den du für jeden Truppentyp in jeder Fraktion freischalten kannst. Du kannst die Währung verdienen, indem du The Last Stand spielst.