Man kann mit Sicherheit sagen, dass Company of Heroes 3 eines der am meisten erwarteten RTS-Spiele des Jahres 2023 ist, insbesondere für Fans von vom 2. Weltkrieg inspirierten Spielen. Relic Entertainment schrieb Videospielgeschichte mit dem ersten Company of Heroes im Jahr 2006 und stand kürzlich hinter der Wiederbelebung eines anderen klassischen RTS-Spiels, Age of Empires IV. Während ich tatsächlich ein wenig enttäuscht von ihrer Arbeit an letzterem Spiel bin, ist meine Erfahrung, Company of Heroes 3 für diese Rezension zu spielen, sehr positiv.

Während die ersten beiden Company of Heroes-Spiele an der Westfront nach der Landung in der Normandie bzw. an der Ostfront des 2. Weltkriegs stattfanden, handelt Company of Heroes 3 von der nordafrikanischen und italienischen Front zwischen etwa 1942 und 1944. Die vier spielbaren Fraktionen repräsentieren die Kräfte, die an diesem Konflikt beteiligt sind: US-Streitkräfte, britische Streitkräfte, deutsche Wehrmacht und deutsche Afrikakorps. Andere Nationen, die historisch involviert waren, werden anders dargestellt: Die Briten können sich auch auf Commonwealth-Truppen verlassen, darunter Gurkhas und indische Streitkräfte, während die Fraktion des Deutschen Afrikakorps italienische Eliteeinheiten und Rüstungen zur Unterstützung anfordern kann.

Das Spiel enthält eine altmodische Einzelspieler-Kampagne, die als Afrikakorps gespielt wird, aber eine der wichtigsten Neuerungen in diesem Spiel ist die Hinzufügung einer "dynamischen" Einzelspielerkampagne. Die dynamische Kampagnenkarte ermöglicht es dir, Einheiten zu bewegen und Siedlungen auf einer rundenbasierten Kampagnenkarte zu erobern, die der der Total War-Spiele ähnelt. Wenn ein Kampf folgt, kannst du wählen, ob du ihn automatisch lösen oder ihn selbst in einem vertrauten Echtzeitkampf ausfechten möchtest. Relic hat sich eindeutig bemüht, dies zu einer facettenreichen Erfahrung zu machen, die Sie an die Spitze einer alliierten Streitmacht bringt, die in Süditalien landet, mit der Eroberung Roms als ultimativem Ziel. Im Wesentlichen kontrollieren Sie Unternehmen, wie eine britisch-indische Artilleriekompanie oder eine US-amerikanische Luftlandefirma, während die Kampagnenhandlung Ihnen eine dynamische Reihe von Zielen bietet.

Die Handlung wird von strategischen Entscheidungen bestimmt, die Sie treffen. Auf der einen Seite gibt es einen amerikanischen General, der ständig auf Maßnahmen drängt und die Dynamik aufrechterhält, während es auf der anderen Seite einen britischen General gibt, der einen vorsichtigeren Ansatz bevorzugt. Es hängt davon ab, welche Ratschläge Sie wählen, um Ihre Ziele zu verfolgen, z. B. benachbarte Regionen zuerst zu erobern oder sofort einen wichtigen Hafen oder Flugplatz anzugreifen, wodurch Sie möglicherweise neue Unternehmenstypen anfordern können. Nach einer Weile kommen Forderungen des italienischen Widerstands nach noch strategischeren Entscheidungen hinzu. Das System sorgt in der Tat für eine dynamische Kampagne, die bei jedem Versuch anders ist, weil jede Entscheidung zählt. Sie spielen auch auf dem Schlachtfeld eine Rolle: An einem Punkt beschloss ich, ein Bombardement abzuwarten, bevor ich eine Siedlung angriff. In der nächsten Kurve, als ich in die Schlacht fiel, hatten die Deutschen Stellungen vorbereitet. Es ist sofort klar, dass ich einen anderen Kampf gespielt hätte, wenn ich sofort eingetreten wäre.

Während die Idee hinter der dynamischen Kampagne nett ist, gibt es mir manchmal das Gefühl, dass ich nur Dinge anklicke und Orte besuche, nur weil ich es soll. Obwohl Company of Heroes 3 visuell einer Total War-Kampagnenkarte ähnelt, bietet es nicht das gleiche Maß an Freiheit, um zu tun, was Sie wollen. Und wie in Total War-Spielen ist die Kompetenz der KI wichtig. Leider habe ich hier einige Probleme erlebt. Während eines (geskripteten) deutschen Gegenangriffs bei Salerno wurde mir gesagt, ich solle mich auf das Schlimmste vorbereiten. Die deutsche Panzerfirma saß jedoch nur für ein paar Kurven untätig neben Salerno. Am Ende tötete ich es mit Marinebombardierungen, die Sie anrufen können, und wischte es mit einer schnellen automatischen Schlacht auf. Dies könnte ein einzelner Vorfall gewesen sein, denn zu anderen Zeiten griff die KI normal an und zog sich zurück.

Ich würde daher nicht sagen, dass die dynamische Kampagne für mich das Highlight von Company of Heroes 3 ist. Weil das Spiel in den Bereichen, in denen die Serie von Anfang an gut war, viel stärker ist. Und das sind die Echtzeit-Kämpfe. In einem charakteristischen System, das auch in der Dawn of War-Serie verwendet wird, drehen sich die Schlachten um die Eroberung wichtiger Gebiete auf der Karte. Diese Gebiete liefern Arbeitskräfte, Munition und Treibstoff, um zusätzliche Einheiten zu kaufen. Darüber hinaus wird ein Spiel von der Seite gewonnen, die die meisten Siegpunkte erzielt, was auch von bestimmten Bereichen unter Ihrer Kontrolle abhängt. Der Basisbau beschränkt sich darauf, nur höherstufige Strukturen zu bauen, um immer mächtigere Einheiten anzufordern. Dies ermöglicht es dem Spiel, von anfänglichen Scharmützeln zu einem Punkt mit (gepanzerten) Angriffen während des Spiels und schließlich spezialisierten Einheiten zu gehen, um die Schlacht zu entscheiden.

Der Sieg auf einer der Karten 1v1, 2v2, 3v3 oder 4v4 erfordert einen sorgfältigen Balanceakt. Es stehen viele verschiedene Einheiten zur Verfügung, und jede kontert oder verstärkt eine bestimmte andere Einheit. Sie können vielleicht einen Eroberungspunkt mit leichter Infanterie einnehmen, aber es hängt dann davon ab, welche Einheiten Ihr Feind schickt, um zu entscheiden, welche Gegeneinheiten Sie als Verstärkung produzieren sollten. Neben dem Abrufen von Maschinengewehren, Mörsern und Flammenwerferneinheiten ist es auch möglich, Feldverteidigungen mit Ingenieuren zu bauen. Es gibt jedoch immer eine Grenze für Ihre Bevölkerung, so dass Sie ständig auf Trab gehalten werden, welche Einheit Sie benötigen, welche Technologien Sie erforschen und wie Sie Punkte für Battlegroups ausgeben können, wobei diese eine neue Ergänzung sind, mit der Sie spezialisierte Einheiten wie Eliteinfanterie oder Jagdpanzer anfordern können.

In den Singleplayer-Kampagnen gegen die KI zu spielen, fiel mir meist nicht allzu schwer. In den Gefechtsmodi hatte ich jedoch Probleme, selbst wenn ich jedes Mal mit der einfacheren KI-Einstellung konfrontiert war. Es passiert einfach viel gleichzeitig, einschließlich der Verwaltung meiner Ressourcen und der Suche nach den richtigen Schaltereinheiten. Ich rufe oft immer noch Maschinengewehre, um feindliche Infanterie zu bekämpfen, wenn der Feind bereits gepanzerte Fahrzeuge herbeiführt. Ich stelle mir vor, dass es für den Multiplayer des Spiels wichtig ist, dass die Spieler nach Können gut aufeinander abgestimmt sind, sonst werden Anfänger keine angenehme Zeit haben.

Mit Ausnahme des Battlegroups ist keines der oben genannten Elemente wirklich neu für Company of Heroes. Es gibt jedoch eine Liste von Verbesserungen im Vergleich zu Company of Heroes 2. Einheiten bewegen sich fehlerfrei über die Karte und springen jetzt automatisch über Hindernisse. Gepanzerte Fahrzeuge haben jetzt auch eine Seitenpanzerung, was bedeutet, dass die Positionierung wichtiger wird. Darüber hinaus ist es möglich, Geschütze für schnellere Verlegungen zu schleppen, und die Infanterie kann jetzt Panzer fahren, um schneller zu neuen Positionen zu gelangen. Außerdem wurde das Umweltzerstörungssystem verbessert, was im Spiel deutlich sichtbar ist. Granateinschläge, Treffer durch Panzer- oder Artilleriegranaten und sich bewegende Fahrzeuge hinterlassen sehr realistische Spuren auf dem Schlachtfeld. Eine Waffe, die auf ein Fenster eines Hauses schießt, beschädigt zum Beispiel nur dieses bestimmte Fenster. Diese Dinge bringen Company of Heroes einfach auf die nächste Stufe.

Wenn ich die Grafik erweitere, muss ich anmerken, dass es viele Details in der neuen Spiel-Engine gibt und das Bemühen, Einheiten historisch korrekt zu machen. Es gibt zum Beispiel indische Infanterie mit Turbanen und italienische Bersaglieri-Infanterie mit ihren charakteristischen schwarzen Federn. Ich werde ständig von der Grafik des Spiels unterhalten, wenn ich spiele, von Schüssen und Explosionen bis hin zu den Details von Häusern, Fahrzeugen und Einheiten. Eine weitere Neuerung ist die Fähigkeit, Häuser zu durchbrechen, um feindliche Infanterie zu beseitigen. Diese Fähigkeit kommt auch mit einer ordentlichen Animation deiner Trupppositionierung an der Tür des Gebäudes, zwingt sie und dringt ein, während sie ihre Waffen abfeuert. Es ist wirklich ein Genuss zu sehen.

Es ist ein bisschen schade, dass die Kamera es Ihnen nicht erlaubt, sehr nah heran zu zoomen, um die Aktion besser zu beobachten, oder zu zoomen. Oft wünschte ich, ich könnte mehr herauszoomen, um einen Überblick über alles zu behalten, was passiert. Und noch eine letzte kritische Anmerkung: Die Hintergrundmusik des Spiels kann sich manchmal ziemlich wiederholen. Es scheint entweder ruhig zu sein oder die gleiche Handvoll spannender Melodien, die immer und immer wieder gespielt werden.

Company of Heroes 3 ist ein gut durchdachtes und visuell unterhaltsames Spiel, das sich seinen Vorgängern sehr ähnlich anfühlt, aber viele Verbesserungen und einen völlig neuen mediterranen Kriegsschauplatz hinzufügt. Es gibt mehr Einzelspieler-Inhalte als je zuvor, mit einer Kampagne mit acht Missionen als Afrikakorps in Nordafrika und einer dynamischen Kampagne, in der die Alliierten Italien erobern. Meiner Meinung nach ist der Hauptgrund, Company of Heroes 3 zu spielen, jedoch sein großes Potenzial für den Multiplayer. Es wird zweifellos eine Herausforderung sein, in diesem Spiel online gut zu werden, und ich hoffe, dass das Multiplayer-Matchmaking verschiedene Fähigkeitsstufen berücksichtigen wird. Es gibt jedoch schöne Einheiten, viele Kampfeffekte und (zerstörbare) Umgebungen, die Sie beobachten können, während Sie an der Verbesserung Ihrer Fähigkeiten arbeiten.