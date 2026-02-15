Como-Trainer Cesc Fábregas tadelt Álvaro Morata nach einer roten Karte öffentlich: "Ich erwarte mehr von ihm"

HQ

Álvaro Morata, spanischer Stürmer, der derzeit 1907 bei Como auf Leihbasis von Mailand ist, wurde von seinem Trainer Cesc Fábregas nach einer 2:1-Niederlage gegen Fiorentina, wobei Morata in der 89. Minute vom Platz gestellt wurde und zwei Gelbe Karten in Folge erhielt, nachdem er durch die Provokation eines Rivalen unterging.

Morata erhielt eine gelbe Karte, und ein Rivale aus Fiorentina stritt mit dem Spanier. Morata schubste ihn daraufhin, was ihm eine zweite und vermeidbare gelbe Karte einbrachte. Für Fábregas war das inakzeptabel.

"Provokation gehört zum Fußball. Jeder, der Provokationen nicht ertragen kann, sollte etwas anderes tun. Er ist ein erfahrener Spieler, ich erwarte mehr von ihm, denn die Grenze zwischen Sieg und Niederlage ist sehr fein. Ich mag keine Ausreden. Wir müssen unser eigenes Spiel spielen; was andere sagen, sollte uns keine Rolle spielen", sagte Fábregas.

Como erlitt einen Rückschlag wenige Tage nach dem Sieg gegen Napoli in der Coppa Italia und qualifizierte sich erstmals seit 40 Jahren für das Halbfinale. Comos Ziele in der Serie A sind es, unter die Top 6 zu kommen und sich einen Europapokalplatz zu sichern; sie liegen derzeit mit 41 Punkten auf Platz sieben hinter Atalanta (41) sowie Roma und Juventus (46).