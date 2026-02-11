Como 1907 eliminiert Napoli und qualifiziert sich nach 40 Jahren für das Halbfinale der Coppa Italia

HQ

Como 1907 überraschte Napoli, die Titelverteidiger des Scudetto, zu Hause im Viertelfinale der Coppa Italia, ein Spiel, das durch den Elfmeterpunkt entschieden wurde. Martin Baturina traf zuerst für Como, doch Antonio Vergara, ein eigener Spieler von Napoli, der in den letzten zwei Wochen jeweils drei Tore in einem anderen Wettbewerb (Champions League, Serie A und Coppa Italia) erzielt hat, glich zum 1:1 aus.

Dann insgesamt 16 Strafen im Penaltyschießen. Romelu Lukaku und Stanislav Lobotka aus Napoli verfehlten ihre Schüsse, und Como qualifizierte sich erstmals seit 1986 für das Halbfinale der Coppa Italia.

Der Verein aus der Lombardei, der nach seinem Abstieg in die Serie D unter Trainer Cesc Fábregas aus dem nicht-professionellen Fußball zurückgeklettert ist, bleibt die Offenbarung im italienischen Fußball: Sechster in der Serie A (was ihnen Zugang zu einem Conference-League-Platz verschaffen würde) und nun Halbfinalist der Coppa Italia. Das einzige weitere Mal, dass sie das Halbfinale des italienischen Pokals, 1986, erreichten, schieden sie gegen Sampdoria aus. Como trifft als Nächstes im Halbfinale auf Inter Mailand.