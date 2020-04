Community-Days von Pokémon Go unterstützen Zuhause-Bleiber

Das Handyspiel Pokémon Go nähert sich seinem vierten Geburtstag, allerdings wird das Spiel derzeit hart vom Coronavirus und der damit verbundenen Ausgangssperre getroffen. Entwickler Niantic hat allerdings eine neue Lösung gefunden, um die Spieler bei sich zu halten. Im Einklang mit ihren beliebten Community-Days bereitet das Studio am 25. April eine Version für Zuhause-Bleiber vor. Damit können Spieler spezielle Pokémon bequem von zu Hause aus fangen, außerdem gibt es für die Teilnahme verschiedene Boni.

Gekoppelt wird das mit einigen Änderungen, die kürzlich am Spiel vorgenommen wurden (Niantic will den Spielern dabei helfen, von zu Hause aus aktiv zu spielen). Diese Updates umfassen (ohne darauf beschränkt zu sein) den Zugriff auf nahegelegene Raids über einen Remote-Pass, automatisierte Geschenke von nahegelegenen Pokéstops, eine Bonus-Feldforschungsaufgabe, die man erhält ohne Pokéstops besuchen zu müssen, das Stacken bestimmter Gegenstände (Sternstücke, Glückseier), sowie die Möglichkeit eigene Pokémon mit dem Füttern von Süßigkeiten CP zu verleihen. Wenn ihr über die am Spiel vorgenommenen Änderungen auf dem Laufenden bleiben wollt, empfehlen wir euch diese Anlaufstelle.