You're watching Werben

Knockout City scheint ganz gut zurechtzukommen, denn die Spielerzahlen steigen weiterhin in einem beachtlichen Tempo. Mit verschiedenen Free-to-Play-Anreizen haben es EA und Velan Studios offenbar geschafft, genügend Menschen auf den Titel aufmerksam zu machen. Wie der offizielle Twitter-Account des Spiels verrät, seien inzwischen mehr als 5 Millionen Spieler in Knockout City registriert. In diesem Fall dürftet ihr ja keine Probleme haben, Mitspieler zu finden.