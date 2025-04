Als höhere Mächte Wind von der Existenz eines seltenen Pilzes bekommen, der alle Krankheiten heilen und sogar Tote auferwecken kann, verschiebt sich das Kräfteverhältnis in der Welt. Inmitten dieses großen Pharma-Chaos finden wir den Pilzexperten Marshall und die Highschool-Liebe Frances, die gemeinsam herausfinden müssen, ob die Welt für das Wundermittel bereit ist, während sie der DEA, Attentätern und verrückten Mykologen ausweichen.

Auf dem Papier klingt es so, als ob die Prämisse im Live-Action-Format funktioniert hätte, aber in animierter Form wird das schrullige kleine Juwel von Adult Swim wirklich in unvorstellbare Höhen gehoben. Nach dem Staffelfinale am Sonntag kann ich auch sagen, dass dies eine der meistgesehenen Serien des Jahres ist. Die Gründe sind vielfältig. Schon nach wenigen Minuten des Pilotfilms wird klar, wie brillant das Drehbuch ist. Die Dynamik zwischen den Charakteren ist natürlich und scharfe Linien werden regelmäßig abgefeuert. Es ist humorvoll, regt aber auch zum Nachdenken an. Klug. Unerwartet spannend. Jede Woche auf jede Folge zu warten, war unerträglich, gerade weil so viele satirische Süßigkeiten in zwanzig mickrige Minuten gepackt werden können, und wie die gierigen Untergebenen der Serie will man einfach nur mehr. Jede Episode war, als würde man ein Stück des leuchtenden Wunderpilzes der Serie essen - ein Genuss für die Sinne.

So gut fühlt es sich an, Common Side Effects...

Für einen gewalttätigen Verschwörungsthriller über gierige Pharmakonzerne ist Common Side Effects ein Hit, weil er so seltsam menschlich ist. Inmitten all der Attentate und gruseligen Pilztrips gibt es auch ein warmes, pumpendes Herz, das die Charaktere unwiderstehlich charmant macht. Glaubwürdig. Seltsam, auf eine sehr nüchterne Art und Weise. Während das Charakterdesign unter meinen lieben Kollegen für Furore gesorgt hat, liebe ich persönlich den einzigartigen Stil der Serie. Es fühlt sich persönlich, charismatisch und ausdrucksstark an. Es erinnert ein wenig an den YouTube-Animator Worthikid in Bezug auf Stil und Gemütlichkeit, aber auch die surrealeren Pilzhalluzinationen verdienen eine Erwähnung, die eine rätselhafte Atmosphäre über den Ereignissen der Serie schaffen. Allein die Halluzinationen aus dem Staffelfinale erreichten fast das Niveau von Akira und lassen mich seitdem nicht mehr los.

Wenn es etwas Negatives über die Serie zu sagen gibt, dann ist es die Tatsache, dass sie voller mehr oder weniger wichtiger Charaktere ist, für die man keine Zeit hat, sie für das Staffelfinale einzusetzen, und die in der nächsten Staffel vielleicht wichtiger sein könnten - oder auch nicht. Ansonsten ist Common Side Effects aber süchtig machend witzig und geradezu unwiderstehlich charmant zugleich. Es ist ein überraschend gut geölter Spagat zwischen dem Surrealen, dem Pragmatischen, dem Satirischen und dem Menschlichen. Jetzt gibt es ein langes Warten auf die Dosis Medizin der zweiten Staffel...

