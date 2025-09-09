Commodore Amiga: ein visuelles Kompendium

HQ

Die Hommage von Bitmap Books an den charismatischsten Heimcomputer der späten 80er und frühen 90er Jahre - den Commodore Amiga - ist einer dieser Bände, die man aufschlägt, "nur um einen Blick darauf zu werfen", und eine Stunde später ist man immer noch da und badet in Scanlines und Kupferlistenmagie. Es ist Nostalgie-Engineering, aber mit Geschmack und Sorgfalt gemacht. Der Pitch ist einfach und, ehrlich gesagt, unwiderstehlich: Kuratieren Sie die größten Hits des Amiga und präsentieren Sie sie wie Galeriestücke. Auf rund 420 Seiten stellt das Kompendium mehr als 140 Titel mit randlosen Doppelseiten vor – Ladebildschirme, Titelgrafiken, In-Game-Captures – gepaart mit kurzen Kommentaren und Zitaten von den Menschen, die die Ära tatsächlich aufgebaut haben. Es liest sich wie ein Who-is-Who der Legenden: R.J. Mical, Sid Meier, Ron Gilbert, Julian Eggebrecht, Dave Gibbons und viele mehr. Das Ergebnis ist ein Pageturner, der gleichzeitig als Backstage-Tour dient.

Die Produktionswerte sind (wie immer) erstklassig und man bekommt ein Hardcover, das lithografisch auf hochwertigem Papier gedruckt ist, damit die fetten Pixel nicht zu Brei verschmieren und das Neonlicht einer Amiga-Palette tatsächlich hervorsticht. Das Design ist geschmackvoll – sauberes Raster, großzügiger Weißraum, Typografie, die nicht im Weg ist – damit die Kunst atmen kann. Es ist der richtige Ansatz für eine Maschine, bei der sich kulturell alles um das Aussehen und die Haptik der Dinge dreht. Die Optik wie Artefakte zu behandeln, ist hier keine Anmaßung; Das ist genau der Punkt. Darüber hinaus bricht das Buch nicht in einen rohen Screenshot-Dump zusammen. Zwischen den Doppelseiten gibt es kurze Einblicke in die Entstehung des Amiga, eine respektvolle Anspielung auf die Demoszene (die inoffiziellen Olympischen Spiele der Plattform) sowie Profile und Interviews, die die Punkte zwischen den Studios und den Spielen, die sie veröffentlicht haben, verbinden. Sie werden auf die großen Namen stoßen – Cinemaware, DMA Design, Factor 5, Sensible Software, System 3, Team17 – sowie Künstler-Spotlights, die den Pixeln, mit denen Sie aufgewachsen sind, ein Gesicht geben.

Die Auswahl ist sowohl vorhersehbar als auch perfekt. Natürlich sind die Schwergewichte hier – Another World, Cannon Fodder, Speedball 2, Lemmings, The Secret of Monkey Island, Shadow of the Beast, Frontier: Elite II, Worms – und ihnen wird Raum gegeben, sich zu entfalten. Viele Beiträge laufen als Doppelseiten, was nachsichtig klingt, bis man sieht, wie gut ein knackiger Lotus Turbo Challenge 2-Shot aussieht, wenn er nicht von Rändern erstickt wird. Jede Doppelseite liest sich wie ein Museumsplakat für ein digitales Artefakt: ein Kunstwerk, ein kluges Zitat, vielleicht ein Nugget, das Sie nicht kannten, und dann weiter zur nächsten Erinnerung. Eine der wirklichen Freuden ist es, direkt von den Leuten zu hören, die dieses Zeug zum Singen gebracht haben. Interviews mit Dan Malone, Andrew Morris, Henk Nieborg, Tobias Richter und Jim Sachs fügen Textur und Kriegsgeschichten hinzu; ein Vorwort von Stoo Cambridge von Sensible Software gibt den Ton mit genau der richtigen Menge an Prahlerei an. Wenn du jemals darüber gestritten hast, ob die Bitmap Brothers die beste Art Direction in der Branche hatten (das haben sie), dann sind diese Stimmen reine Katzenminze. Sie bewahren das Buch davor, eine stille Galerie zu sein, und verwandeln es in ein Gespräch.

Bitmap Books hat das Kompendium auch durch Nachdrucke am Leben erhalten, anstatt es in Bernstein einzufrieren. Mit dieser späteren Auflage werden ein paar neue Spielbeschreibungen hinzugefügt, die Rollen der Mitwirkenden klarer gekennzeichnet und sogar Dune mit einer eigenen Verteilung wiederhergestellt. Es ist ein "lebendes Buch"-Ansatz, der das Erbe des Amiga wie ein fortlaufendes Restaurierungsprojekt behandelt: klassisches Gehäuse, neue Teile, dieselbe Seele. Es ist eine clevere Art, Neueinsteiger zu bedienen, ohne Puristen zu verprellen. Was das Buch nicht ist: eine dichte, definitive Geschichte des Amiga oder eine akademische Abhandlung über jede Designentscheidung in jedem Klassiker. Wenn Sie eine narrative Geschichte wollen, gibt es andere Kaninchenlöcher. Dies ist eine kuratierte Ausstellung mit einer klaren These: die Kunst zu feiern und das Gefühl einzufangen. Diese Einschränkung ist eine Stärke. Es hält das Tempo zügig, die Seiten schnörkellos und das Gesamterlebnis gefährlich durchsuchbar.

Sie erhalten auch einen schönen Schnappschuss davon, wie seltsam und vielfältig die Plattform war. In der einen Minute ist es schnittige Science-Fiction (Turrican II), in der nächsten ist es knackiger Sport (Sensible World of Soccer) oder unheimliche Abenteuer (Loom, Beneath a Steel Sky) und dann, zack, glorreiche Kuriositäten wie Moonstone. Flippertische glänzen wie Buntglas. Kinoreife Plattformer stolzieren mit rotoskopierter Prahlerei. Die Vielfalt erinnert daran, dass der Amiga nicht nur "eine PC-Alternative" war; Es war eine eigene Kultur mit einer eigenen prahlerischen audiovisuellen Sprache. Natürlich kann man auch pingelig sein. Die Bibliothek des Amiga ist gigantisch und eigenwillig, so dass Ihr persönlicher Deep-Cut es vielleicht nicht in die Liste schafft. Ein paar Doppelseiten sind eher dekorativ als erhellend, und gelegentlich möchten Sie einen weiteren Absatz über einen skurrilen Favoriten. Aber ich würde es lieber machen, der Kunst Raum zu geben, als mehr Text hinein zu stopfen und die Stimmung zu verlieren. Die Fesselung dient der Mission.

Sammler werden sich für die Entstehungsgeschichte des Buches interessieren, und es ist eine gute. Die erste Ausgabe erschien 2015 nach einem fulminanten Kickstarter, der das Finanzierungsziel übertraf, eine schöne Erinnerung daran, wie heftig die Amiga-Getreuen immer noch auftauchen. Diese Community-DNA erklärt, warum sich das Buch sowohl ausgefeilt als auch persönlich anfühlt – wie ein Fanprojekt, das professionell geworden ist. Die Amiga-Szene war schon immer halb Garagenband, halb Designstudio; Dieser Band kanalisiert diese Energie, ohne sich zu entschuldigen. Für wen ist es also jetzt? Wenn Sie einen Amiga besaßen, wird das Kompendium Ihren Erinnerungspalast zur Explosion bringen: das Klacken der Panzermaus, der Geruch von Disketten, der Dopamin-Kick, wenn ein Psygnosis-Logo aufflammte. Wenn nicht, ist es immer noch ein hervorragender Crashkurs in einer Plattform, die im Stillen alles beeinflusst hat, von PC-Action-RPGs über Konsolen-Sportspiele bis hin zur heutigen "Indie-Pixel-Art"-Ästhetik. Als Referenzmaterial für Autoren, Künstler und Entwickler ist es Gold wert – Hunderte von Beispielen für Farbtheorie, Benutzeroberfläche, Sprite-Design und Box-Art-Trends, alles an einem Ort.

Commodore Amiga: Ein visuelles Kompendium, das die Balance zwischen Coffee-Table-Glamour und bedeutungsvoller Kuration auf den Punkt bringt, und es macht das Richtige für eine Maschine, die mehr Mainstream-Siegesrunden verdient hätte, als sie bekommen hat. Egal, ob Sie es kaufen, um den dumpfen Schlag von Speedball noch einmal zu erleben oder jüngeren Kollegen zu zeigen, warum Lemminge den Spielplatz beherrschten, es liefert. Wenn Retro-Gaming Ihr Ding ist – und vor allem, wenn der Amiga Ihre alte Flamme ist – ist dies eine einfache Ergänzung des Regals.