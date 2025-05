Commandos Schöpfer werden sich 25 Jahre später erneut zusammenschließen

Commandos ist vielleicht nicht mit der Kraft von gestern zurück, aber zumindest ist sein Geist auch 27 Jahre nach seiner Veröffentlichung noch lebendig und inspiriert andere Entwickler. Jetzt ist Commandos Origins, entwickelt vom deutschen Studio Claymore Games, an der Reihe, die Waffen des Franchise zu führen, aber das Spiel wurde in den späten 1990er Jahren in Spanien geboren und hatte seine Blütezeit. Das Commandos -Franchise war viele Jahre lang das wichtigste spanische Videospiel weltweit, und seine Schöpfer bei Pyro Studios waren Pioniere bei der Entwicklung des noch jungen Internet-Phänomens, obwohl es nicht auf Rosen gebettet war.

Nach dem zweiten Teil von Commandos, Commandos 2: Men of Courage beschlossen die Gründer des Studios, getrennte Wege zu gehen. Gonzo Suárez versuchte sein Glück bei Arvirago und entwickelte zwei Jahre lang ein Projekt für Atari, bis es schließlich zusammenbrach, während die Brüder Ignacio und Javier Pérez ihr Glück bei einem Internet-Service-Provider namens Telefónica versuchten, was später zur Gründung von Terra führen sollte.

Seit jener Zeit und bis vor kurzem hatten sich die Brüder Pérez Dolset und Suárez nicht mehr getroffen, bis sie vor kurzem ihre früheren Differenzen beigelegt hatten, und nun haben Ignacio Pérez Dolset und Gonzo Suárez einem Interview mit den Mikrofonen des OXO Museo del Videojuego zugestimmt, in dem sie bestätigten, dass nun, Nach fast 25 Jahren Trennung konnten sie sich wieder zusammenschließen, um "etwas Neues" zu entwickeln.

Das ausführliche Interview, das den gesamten Werdegang beider Entwickler bei der Entstehung der Commandos -Franchise Revue passieren lässt, ist unten zu finden, aber es ist bei der 1:28:10-Marke, als Interviewer Santiago Bustamante (Moderator der Sendung Fallo de Sistema auf Radio 3) die Möglichkeit einer kreativen Wiedervereinigung beider Veteranen anspricht, Und obwohl sie erkennen, dass es im Moment höchst unwahrscheinlich ist, teilen sie eine bestimmte Vision davon, was sie hoffentlich wieder gemeinsam schaffen könnten.

Gonzo Suárez: "Ehrlich gesagt, wäre es sehr einfach für uns, etwas zusammen zu machen, und es könnte passieren."

Ignacio Pérez Dolset: "Ich würde mich freuen, oder? Eine andere Sache ist, dass sich die Gelegenheit ergibt, dass wir das Projekt finden, das wir machen können (...) Ich bin jetzt wieder auf der Straße."

Die ganze Geschichte von Commandos und dem Aufstieg und Fall der Pyro Studios findet ihr weiter unten.