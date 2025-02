Commandos: Origins wird am 9. April veröffentlicht

HQ

Commandos: Origins soll am 9. April erscheinen und marschiert mit Volldampf darauf zu. In dem taktischen Stealth-/Strategiespiel übernimmst du die Kontrolle über Elitesoldaten, während du versuchst, den Zweiten Weltkrieg hinter den feindlichen Linien zu gewinnen.

"The Green Beret hätte es mit seinem ikonischen Satz 'Consider it done' nicht besser sagen können", sagte Jürgen Reusswig, Director der Claymore Game Studios, via Steam. "Nach mehr als vier Jahren des Aufbaus eines neuen Studios, des Designs und der Entwicklung und des unschätzbaren Community-Feedbacks aus verschiedenen Spieltests ist die Operation 'Release' ein Startschuss für Commandos: Origins. Wir sind stolz und aufgeregt, dass die Spieler nun in der Lage sein werden, die Entstehungsgeschichte der Eliteeinheit zu erleben, mit der diese legendäre Franchise ins Leben gerufen wurde."

Die Einzelhandelsversionen von Commandos: Origins werden etwas später, am 22. Mai, veröffentlicht, und die Xbox One- und PS4-Versionen werden ebenfalls später im Jahr erscheinen. Ab dem 9. April wird das Spiel auch im Xbox Game Pass verfügbar sein.