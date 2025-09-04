Commandos: Origins erscheint in ein paar Wochen für PS4 und Xbox One

HQ

Claymore Game Studios hat angekündigt, dass es bald die Palette der Plattformen erweitern wird, auf denen Commandos: Origins verfügbar ist. Zusätzlich zu PC, PS5 und Xbox Series X/S können in ein paar Wochen auch Spieler der letzten Generation an der Action teilnehmen.

Ab dem 17. September sollten wir damit rechnen, dass das taktische Stealth-Spiel auch auf PS4 und Xbox One debütieren wird. Es wird eine rein digitale Veröffentlichung sein, die potenzielle Käufer 59,99 € | 59,99 £ | 49,99 $ kostet, wobei Xbox-Spieler sogar Zugang zu Smart Delivery erhalten, was bedeutet, dass Sie das Spiel auf beiden Plattformen spielen können, unabhängig davon, welche Version Sie kaufen.

Auf die Frage, warum das Spiel jetzt auf Last-Gen-Plattformen erscheint, erklärt Jürgen Reusswig, Director von Claymore: "Wir wissen, dass viele unserer Fans die Commandos-Serie schon seit Jahrzehnten verfolgen - und eine beträchtliche Anzahl von ihnen spielt immer noch auf Xbox One und PlayStation 4. Indem wir Commandos: Origins auf Last-Gen-Konsolen bringen, ehren wir dieses Vermächtnis und stellen sicher, dass niemand zurückgelassen wird."

