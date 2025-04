HQ

Commandos: Origins ist die große Rückkehr der Serie, die in den späten 90er und frühen 2000er Jahren etabliert wurde. Ein Echtzeitstrategie-Franchise, in dem sich eine Gruppe von Elitesoldaten, die als Commandos bekannt sind, während des Zweiten Weltkriegs hinter den feindlichen Linien absetzte. Es klingt wie die perfekte Zusammenfassung für einen B-List-Actionfilm, den Netflix Ihnen an einem Sonntagabend empfiehlt, aber Commandos: Origins lässt Sie nicht einfach mit einem Maschinengewehr durch Dutzende von Nazis rennen.

Stattdessen hast du die Aufgabe, dich durch feindliches Territorium zu kriechen und einen oder mehrere Nazis auf einmal zu besiegen, während du so unauffällig wie möglich bleibst. Das ist Commandos: Origins auf den Punkt gebracht. Ich kann nicht für die anderen Spiele der Serie sprechen, da ich sie nicht kenne, aber dieser aktuelle Titel verbindet eine Mischung aus Stealth und Strategie in einer Reihe von Levels, die jeweils als großes Rätsel funktionieren, das du lösen musst.

Für jede Mission erhältst du eine Auswahl der titelgebenden Commandos. Vom robusten Green Beret bis zum lautlosen, aber tödlichen Scharfschützen wirst du feststellen, dass jedes Commando zwar mit einer Pistole und einem Messer bewaffnet ist, aber seine Ausrüstung und Fähigkeiten sie völlig voneinander unterscheiden. Ihre Fähigkeiten können und sind dazu gedacht, in Verbindung mit anderen Commandos eingesetzt zu werden, damit du den perfekten lautlosen Lauf erzielst. Ein persönlicher Favorit war es, den Feind mit dem Schallsender des Green Berets abzulenken, nur um ihn dem Geräusch in eine Bärenfalle folgen zu lassen, die der Pionier aufgestellt hatte. Es ist ein Trick, der zu Beginn des Spiels gelehrt wurde, aber die Menge an Nutzen, die ich daraus gezogen habe, war urkomisch, als Dutzende von Nazis unwissentlich einer nach dem anderen wie Lemminge in ihr Verderben marschierten.

Werbung:

Planung und Ausführung. So spielt man Commandos: Origins. Die Karten sind so groß, dass man nicht von der ersten Minute an die gesamte Route durchschauen kann, zumindest nicht beim ersten Durchlauf, und so nimmt man jeden Abschnitt fast wie ein eigenes Mini-Level. Du bekommst ein paar Feinde, die sich alle so ansehen, dass du sie nicht einfach mit Messern angreifen kannst. Oder du kannst es tun, wenn du denkst, dass es keine andere Option gibt, sei einfach darauf vorbereitet, dass eine ganze Basis dich bald darauf überstürzen wird. Die Taktiken in Commandos: Origins können wirklich schwer zu durchschauen sein, und es ist erwähnenswert, dass du, wenn du es vermasselst, schnell speichern musst, bevor du einen riskanten Zug testest, da das Spiel keine automatische Speicherfunktion hat.

Während der Mangel an Spielständen manchmal frustrierend sein kann, fühlt sich der Schwierigkeitsgrad insgesamt eher lohnend als unfair an. Die aufeinanderfolgenden Hiebe der Messer deines Teams zu hören, wenn sie die Kehle der Nazis durchschneiden, kurz bevor es einer von ihnen merkt, ist sehr befriedigend, und der Stolz schwillt an, als du realisierst, dass du deinen eigenen Weg aus dem Problem gefunden hast. Selbst wenn es schlecht läuft, kannst du immer noch ein Gefühl des Stolzes auf die Tatsache verspüren, dass du überlebt hast. Es gab ein Level, für das ich meine Stealth-Kappe einfach nicht aufsetzen konnte, und schließlich habe ich meine Commandos einfach in einem Raum verschanzt, als der Alarm losging, und jeden in die Luft gejagt, der durch die Tür kam.

Der befriedigende Schwierigkeitsgrad des Gameplays mag nicht jeden besänftigen, da es sich fast wie die Hotline Miami der Strategie anfühlt, wie schnell und oft man am Ende flucht und bis zu einem sicheren Punkt nachlädt. Im Großen und Ganzen fühlt es sich jedoch so an, als ob Claymore Game Studios viel Mühe in den Zusammenhalt von Commandos: Origins gesteckt hat. Es gibt viele Punkte, an denen sich alles so anfühlt, als würde es an seinen Platz passen. Das bekommst du mit den Commandos, denn in jedem Level ist das Team, das du hast, eindeutig darauf ausgelegt, diese Karte zu vervollständigen und seine Stärken auf verschiedene Weise einzusetzen. Es gibt einen Teil von mir, der sich über die Möglichkeit wundert, ein beliebiges Kommando auf eine beliebige Karte zu bringen, vielleicht nachdem man das ursprüngliche Level geschafft hat, aber die Entscheidungen hier haben einfach einen so starken Sinn, dass ich sie lieber nicht manipulieren möchte.

Werbung:

Der Maßstab der Karten ist auch ein gutes Beispiel für die Stärken von Commandos: Origins '. Das Leveldesign ist hier sehr gut, mit Karten, die sich über die ganze Welt erstrecken und dich von der eiskalten Arktis bis hin zu heißen afrikanischen Wüsten und allem dazwischen führen. Die Feinheiten und die Größe der Levels sorgen dafür, dass Sie problemlos Stunden mit jedem einzelnen verbringen können. Mit insgesamt fünfzehn und viel Wiederspielwert, um jeden einzelnen auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad zu schlagen, gibt es eine Menge Inhalte. Die Karten sind auch visuell beeindruckend. Nichts, was dich umhauen wird, aber Modelle, Explosionen und Umgebungen sind ein Genuss für dich und lassen dich in die Stunden eintauchen, die du damit verbringst, sie anzustarren und herauszufinden, wie du den einen Wächter umgehen kannst, der deine gesamte Mission bedroht.

Apropos Grafik: Der eine oder andere kleine Fehler ist immer noch auffällig, vor allem, wenn es um tote Feinde geht, die ausflippen, sobald sie auf dem Boden aufschlagen, und ihre Gliedmaßen so wild um sich schlagen, dass ich überrascht bin, dass die Wachen in der Nähe es nicht bemerkt haben. Sonst wäre mein einziger großer Wunsch vielleicht gewesen, etwas mehr erzählerischen Inhalt zu haben. Commandos: Origins ist ein Strategiespiel, und das Genre brauchte nicht immer eine Geschichte im Herzen, aber einige der Scherze zwischen den Commandos im Spiel lassen mich ein bisschen mehr für die Missionen wollen als nur "wir lassen uns hier absetzen, um eine Brücke zu zerstören oder wichtige Dokumente zu sammeln".

Commandos: Origins ist ein großartiges Spiel in einem Genre, das eines dringend braucht. Mit einem Schwierigkeitsgrad, der selbst die taktischsten Köpfe herausfordert, kombiniert mit erfrischender Grafik und Charakteren, die Spaß machen, ist das, was du bekommst, eine befriedigende, lohnende Erfahrung, bei der du einen Spielstand nach dem anderen nachlädst und daran glaubst, dass die nächste Strategie, die du ausprobierst, die gewinnende sein wird. Der Schwierigkeitsgrad kann hier und da für die eine oder andere Frustration sorgen, und man wünscht sich vielleicht ein bisschen mehr als eine zufriedenstellende Gameplay-Schleife, aber insgesamt ist dies ein Gewinn für die Fans von RTS-Spielen da draußen.