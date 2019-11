Commandos 2 HD Remaster lässt sich taktisch zurückfallen

Kalypso Media hat uns heute mitteilen müssen, dass sie die geplante Veröffentlichung vom Commandos 2 HD Remaster Ende des Jahres nicht einhalten können und den Titel deshalb auf Anfang 2020 verschieben. Auf dem PC soll das Strategiespiel am 24. Januar erscheinen, alle anderen angekündigten Plattformen folgen im Frühjahr kommenden Jahres. Zum Ausgleich für diese kleine Verzögerung wird Mitte Dezember eine Demo gestartet, mit der Vorbesteller bereits vorab in die unfertige Spielversion hineinschauen dürfen. Interessanterweise steht laut der offiziellen Pressemitteilung in dieser Phase bereits der gesamte (Story)-Inhalt zur Verfügung, den zusätzlichen Monat lang arbeiten Yippee! Entertainment und Pyro Studios dann wohl an Fehlerbehebungen. Ab dem 13. Dezember startet diese Bezahl-Demo, Mehrspieler-Inhalte sind während der exklusiven Phase nicht zugänglich.

