Command &; Conquer-Tribut Tempest Rising ist jetzt als Demo verfügbar

HQ

Jeder, der Westwoods kultiges Echtzeit-Strategiespiel im Laufe der Jahre genossen hat, kann natürlich all die Ähnlichkeiten erkennen, die das kommende Tempest Rising von Slipgate Ironworks in Richtung Command & Conquer. Nicht zuletzt jetzt, da es in Form einer Demo ausgerollt wurde. Wir bekommen einen Vorgeschmack auf die erste Einzelspieler-Mission des Spiels und hier in der Redaktion laden wir gerade die Demoversion herunter. Sie können die Demo hier herunterladen!

Von der offiziellen Steam-Seite:

Klassische RTS-Action trifft in Tempest Rising auf moderne Produktion und Performance. Inspiriert von den großen RTS-Spielen der 90er und 00er Jahre bietet Tempest Rising ein klassisches Echtzeit-Strategiespiel mit Basisbau, das in einem modernen Kriegsszenario mit einer alternativen Geschichte spielt. Es bietet drei einzigartige Fraktionen, jede mit ihrer eigenen Herangehensweise an Kampf und Wirtschaft, was eine Vielzahl von Strategien für alle Arten von Spielern ermöglicht, Karten mit neutralen Gebäuden, die es zu erobern gilt, und neutralen Bevölkerungen, die es zu überwinden gilt.

Das Gameplay ist tiefgründig mit einem Fokus auf Strategie, bei der Geschicklichkeit belohnt wird, und die eingebauten Anpassungsoptionen ermöglichen es den Spielern, das Spiel auf ihre eigene Weise anzugehen, sowohl im Einzel- als auch im Mehrspielermodus. Schlüpfe in die Rolle des Kommandeurs der hochmobilen und fortschrittlichen Friedenstruppen der Global Defense Forces oder der mächtigen und verzweifelten Tempest Dynasty in zwei Kampagnen mit jeweils 15 Missionen, in denen du deine Armee für jede Mission anpassen kannst. Beide Armeen haben ein gemeinsames Ziel: die mysteriösen, aber nützlichen Sturmranken zu verstehen und zu kontrollieren, die unkontrolliert auf dem vom Krieg zerrissenen Planeten Erde wachsen. Doch in der Dunkelheit lauern noch andere Gefahren, denn die Ursprünge von Tempest werden enthüllt.