COMICON Neapel 2025 feiert 25-jähriges Jubiläum mit illustren Gästen

In Neapel ist alles bereit, um die 25. Ausgabe des internationalen Popkulturfestivals COMICON zu feiern, das vom 1. bis 4. Mai 2025 in der Mostra d'Oltremare stattfinden wird. Die vorherige Ausgabe zog 175.000 Besucher an, so dass diese neue Ausgabe verspricht, eines der wichtigsten Ereignisse im Comic- und Popkulturkalender in Europa zu werden.

Eine der viralsten Ankündigungen der Ausgabe ist das offizielle Poster, das vom Mitschöpfer der virtuellen Band Gorillaz, Jamie Hewlett, entworfen wurde. Das Poster zeigt Murphy, ein junges Mädchen mit einer Leidenschaft für Pop- und Geek-Kultur, das den Geist des Festivals widerspiegelt und Respektlosigkeit, Enthusiasmus und Rebellion mischt.

Napoli XXV Comicon - Offizielles Poster

Tanino Liberatore, Magister 2025

Jede Ausgabe gilt als Tradition des Festivals und ist eine Hommage an eine illustre Persönlichkeit aus der Welt des Comics. In diesem Jahr geht die Anerkennung und der Titel Magister an Tanino Liberatore, den legendären Schöpfer der Figur Ranxerox, eine Figur der Post-Punk-Ästhetik der 80er Jahre und sehr einflussreich für diese. Liberatore wird in einer Einzelausstellung zu sehen sein und als Auftraggeber für eine weitere Ausstellung fungieren, die einem internationalen Künstler gewidmet ist.

Zu Gast bei der 25. Ausgabe der COMICON

Die Festivalbesucher können sich an der Präsenz großer Namen aus dem Comic und Illustratoren aus der ganzen Welt erfreuen. Die Liste umfasst unter anderem:



Darick Robertson, Mitschöpfer von The Boys.



Jon J. Muth, Gewinner des Eisner und Caldecott Awards.



Boichi, Mangaka von Dr. Stone.



Arthur de Pins, der Schöpfer von Zombillénium.



Paskim, koreanischer Autor des Webtoons Lost in the Cloud.



Álvaro Martínez Bueno, Schöpfer von Das schöne Haus am See.



Thomas Taylor, Illustrator des Covers von Harry Potter und der Stein der Weisen.



Career Achievement Award für Altan

Veteran Altan erhält den COMICON Lifetime Achievement Award in Anerkennung seines Vermächtnisses als Illustrator und Cartoonist in der Welt des Comics und seiner satirischen Illustrationen.

Tickets für die COMICON Neapel 2025 sind ab sofort unter ticket.comicon.it erhältlich. Die Organisatoren versprechen, dass dies eine historische Ausgabe sein wird, dank der Qualität der Gäste, der exklusiven Ausstellungen der Veranstaltung und der Reihe von Aktivitäten, die Liebhaber von Comics und Popkultur nicht verpassen sollten.