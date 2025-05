COMICON 25 Napoli schließt mit Rekordzahlen ab

HQ

Das lange Wochenende der 25. Comicon von Neapel endete am Sonntag , den 4. Mai, eine sehr gute Wahl des Datums für ein Geek-Event. Die vier Tage des Festivals brachten mehr als 183.000 Menschen aus der ganzen Welt zusammen, mit Hunderten von internationalen Gästen, einer großen Anzahl von Veranstaltungen und vielen Ausstellern zur Freude aller Fans. Auch das Durchschnittsalter des Festivals können wir als eine gute Nachricht betrachten, da 60 % der Besucher unter 25 Jahre alt sind.

"Zu sehen, wie Hunderte von jungen Menschen am Abend vor dem Festival vor den Toren des Comicon campierten, um ein Treffen, eine Zeichnung oder ein Foto mit ihren Idolen zu bekommen, ist ein Beweis dafür, dass sich die Aufmerksamkeit, die wir der inhaltlichen Programmierung widmen, Jahr für Jahr auszahlt", sagt der Vorsitzende der Veranstaltung, Claudio Curcio.

© Comicon Napoli

Zu den Höhepunkten gehörten Treffen mit Magister Tanino Liberatore, dem Videospieldesigner Yuji Horii, den Bungo Stray Dogs-Autoren Kafka Asagiri und Sango Harukawa sowie den Mangakas Shin'ichi Sakamoto und Boichi. Die Besucher konnten unter anderem eine Vorschau auf die Live-Action-Adaption von Drachenzähmen leicht gemacht oder Vorträge von Altan (Gewinner des Comicon 2025 Special Award für seine Karriere) genießen.

Alle Comicon Napoli 25 Auszeichnungen

Bei dieser Art von Veranstaltung werden in der Regel Anerkennungen vergeben, und im Falle der Comicon Napoli werden die Preise sowohl an italienische als auch an internationale Autoren bei der Gala am Samstagabend verliehen.

Bei den italienischen Comic-Preisen waren die Gewinner die folgenden:



Bester Comic: Quando muori resta a me , von Zerocalcare.

Beste italienische Serie: 500 pierdi , von Bruno Enna und Davide Cesarello

Bestes Drehbuch: Zodiac. Un graphic memoir , von Ai Weiwei, Elettra Stamboulis und Gianluca Costantini

Beste Zeichnung: Animali domestici , von Bianca Bagnarelli

Bestes Debütwerk: Bestie in fuga , von Daniele Kong

Bestes selbstveröffentlichtes Werk: Quando Succede von Alessandro Giordano



Für die internationalen Teilnehmer waren es die folgenden:



Beste Ausgabe eines Klassikers: Okinawa , von Susumu Iga

Beste internationale Graphic Novel: Corpus Christi von Bea Lema

Beste ausländische Serie: Tokyo Higoro , von Taiyo Matsumoto

Junge Leser: Gigazine #7/18 , von Sio, Dado, Fraffrog, Keison und AA.VV.

Beste Übersetzung: La ragazza con il fucile, von Lina Itagaki und Marius Marcinkevičius, erschienen bei Lavieri.



Aber es ist noch nicht alles vorbei. Neben der Bekanntgabe der Termine für die Ausgabe im nächsten Jahr, Comicon Napoli XXVI Edizione vom 30. April bis 3. Mai 2026, können wir Ihnen mitteilen, dass Gamereactor in den kommenden Tagen mehrere Interviews unseres Vor-Ort-Reporters David Caballero mit einigen der zu der Veranstaltung eingeladenen Talente veröffentlichen wird, um mehr über ihre Techniken zu erfahren. Einflüsse und Neuigkeiten. Bleiben Sie dran, damit Sie sie nicht verpassen.

Was glaubst du, wer mit unserem Mikrofon gesprochen hat? Wir lesen Sie.