Comic-Jump'n'Run Demon Turf rast in zwei Wochen über PC und Konsolen

Playtonic Friends werden Fabraz' stylischen Plattformer Demon Turf am 4. November auf Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series veröffentlichen. Das Jump'n'Run in ein Indie-Game mit schmalem Budget und sehr überschaubaren Produktionswerten, in dem man möglichst schnell Plattformen überwindet und ab und zu auch mal kämpft. Auf Steam findet ihr eine Demo-Version, falls ihr euch das Game vor dem Start anschauen wollt. Abgesehen von der auffälligen Präsentation dürfte das Spiel aber vor allem etwas für Liebhaber von 3D-Jump'n'Runs sein.