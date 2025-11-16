Comic-Autor Joe Kelly spricht über die Erkundung des "neuen Status Quo" von Spider-Man und darüber, wann "die Dinge wirklich verrückt werden"

HQ

Während unserer Zeit bei San Diego Comic Con Malaga hatten wir kürzlich den Luxus, mit den beiden wichtigsten kreativen Rädchen zu sprechen, die das Gedeihen der neuesten The Amazing Spider-Man -Serie von Marvel Comics ermöglichen. Neben dem Gespräch mit dem Künstler Pepe Larraz über die Herausforderungen, auf die er bei der Illustration von Spider-Man gestoßen ist, haben wir auch mit dem Autor Joe Kelly gesprochen, um seine Meinung über die neueste Serie zu erfahren.

Während dieses Gesprächs, das Sie unten mit lokalisierten Untertiteln sehen können, erkundigten wir uns, wasSpider-Man dieses Projekt für Kelly interessant machte und wie die Zusammenarbeit mit Larraz es diesem Comic ermöglicht hat, neue Höhen zu erreichen.

"Weißt du, ich wollte nicht nur Spider-Man und seinen neuen Status Quo erforschen, sondern auch, warum Peter so ist, wie er ist." Begann Kelly. "Weißt du, wir denken immer nur an Onkel Ben und seine große Macht und große Verantwortung. Aber wir schauen nie auf sein Leben, als er jünger war. Und, weißt du, er ist ein Waisenkind, oder? Ich meine, er ist ein Waisenkind, das adoptiert wurde. Und so sehen wir in diesem ersten Handlungsbogen, wie Peter in der Mittelschule war und wo er ein bisschen wütend war und warum er wütend und irgendwie ein Rebell war, weißt du, nicht das nerdige Highschool-Kind, das wir kennen. Das war sehr spannend für mich. Und das dann direkt mit der Geschichte in der Gegenwart zu verbinden. Wir haben also auch, ich meine, Pepe [Larraz] macht eine unglaubliche... Die Bösewichte im ersten Handlungsbogen möchte ich nicht spoilern, falls die Leute sie noch nicht gesehen haben. Es gibt einen Klassiker und es gibt einen, der für mich klassisch ist, aber er ist noch relativ neu. Und Pepe macht unglaubliche Sachen."

Kelly sprach dann über einige der überraschenderen Elemente in dieser Serie, die im April begann, und darüber, wie er die Erlaubnis von Marvel einholen musste, um diese gewagteren Ideen zu liefern.

"Wir mussten... Ich musste eine ganz besondere Erlaubnis von Marvel einholen, um einige der Szenen zu drehen, die wir mit Peter gemacht haben, wegen seiner Vergangenheit. Es ist wirklich etwas Besonderes, auch wenn es wie eine kleine Sache aussieht, vor allem in Europa, aber es war eine große Sache für mich, die ich machen durfte. Das war also... Nach dem müssen Sie suchen. Und Tante May, ich meine, es ist nur Pepes Tante May. Und diese Beziehung zu Peter ist unglaublich. Und dann, nachdem wir unseren ersten Handlungsbogen haben und J.R. kommt, wird alles verrückt. Es wird wirklich verrückt. Also haben wir diese Bühne bereitet... Als Hellgate eingeführt wird, wird es ziemlich wild. Und ich denke, die Leute werden schockiert sein."

Wenn Sie mehr über Kelly erfahren möchten, sollten Sie nicht vergessen, zu lesen, wie er an dem Marvel's Deadpool VR-Spiel beteiligt ist und welche Herausforderungen bei der Entwicklung dieses Projekts aufgetreten sind.