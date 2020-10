Comedy-Abenteuer "Gibbous - A Cthulhu Adventure" jetzt auch auf der Switch

Letztes Jahr berichteten wir über die Veröffentlichung des handgezeichneten Point-and-Click-Adventures "Gibbous - A Cthulhu Adventure" auf dem PC. Ab sofort könnt ihr den Comedy-Titel auch als Switch-Version in Nintendos eShop kaufen.

Wer das Spiel des rumänischen Entwicklerteams Stuck in Attic bis zum 3.11. kauft, muss statt 19,99 Euro lediglich 16,99 Euro bezahlen. Visuell erinnert Gibbous an Grafiken von Bill Tiller (A Vampyre Story, Monkey Island III), spielerisch lehnt sich Gibbous: A Cthulhu Adventure an weitere Genre-Klassiker an.

"Cthulhu ist vielleicht noch nicht auferstanden, aber fürs Erste bringt das Universum eine zynische Katze zum Sprechen. Reise von Darkham nach Transsilvanien, spiele 3 Protagonisten und triff auf Kultisten, Voodoo und Cthulhu selbst. Ein lustiges, kosmisches Horrorabenteuer aus Transsilvanien."