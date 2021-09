"Combat Pacing" trennt Stehaufmännchen von taktischen Spielern in Call of Duty: Vanguard

HQ

Im heutigen Trailer haben Activision und Sledgehammer einige der Änderungen und Verbesserungen veranschaulicht, die für das Mehrspielersegment vom diesjährigen Call of Duty: Vanguard herausgearbeitet wurden. Der erste Multiplayer-Trailer macht deutlich, dass die Umgebung zerstörbar sein wird, dass dem Bereich Gunsmith mehr Bedeutung zukommt und dass die Spieler schon zum Launch mit Inhalten verwöhnt werden. Wir starten am 5. November mit 20 Karten und die Wahl der Operatoren darf sich wohl ebenfalls sehen lassen.

Der Begriff „Kampftempo" (im Englischen „Combat Pacing") wird im Material immer wieder verwendet, deshalb erklären wir ihn kurz: Hinter diesem Wort verbirgt sich eine Art Quick-Play-Filter, mit dem ihr bestimmen könnt, wonach ihr in euren Matches eigentlich sucht. Grundlegend könnt ihr euch zwischen drei Optionen entscheiden: „Assault" bietet mittlere Karten, ausgewogene Spielmodi, Waffen und Killstreaks, für die die Call-of-Duty-Spiele bekannt sind. Eine andere Option heißt „Blitz" und diese ist für diejenigen ausgelegt, die es vorziehen, jederzeit im Zentrum der Action zu sein. In dieser Variante wird die Spielerzahl erhöht, die größten Maps werden aussortiert und es geht darum, möglichst schnell zu schießen oder getötet zu werden. Zu guter Letzt haben wir „Tactical", was den Fans von Suchen und Zerstören wahrscheinlich gefallen dürfte. Man bekommt etwas Platz zum Atmen und kann sich zwischen den Abschüssen fragen, in welche Richtung man wohl am schlausten vorrückt. Begegnungen mit Feinden sind grundsätzlich etwas seltener, die Spiele dadurch etwas langsamer.

Hoffentlich sorgt dieses System dazu, dass die Spieler die Erfahrungen finden, die ihren bevorzugten Spielstilen entsprechen. Darüber hinaus erhalten wir ein neues Anti-Cheat-System, mehr soziale Interaktionsmöglichkeiten zur Bildung von Clans und Spielergruppen, eine neue Warzone-Karte im Pazifik und einiges mehr. Einiges davon erleben Playstation-Besitzer, die vorbestellen, bereits am Freitag, sobald die erste Betaphase startet.