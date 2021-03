Comanche bekommt im Early Access Hilfe von einem zweiten Entwicklerteam

You're watching Werben

Publisher THQ Nordic wollte uns heute stolz von einem neuen Entwicklerteam berichten, das sie in Tschechien gegründet haben. Die knapp 40 Mitarbeiter sollen in Zukunft an einem neuen Spiel arbeiten, gleichzeitig aber auch ein Auge auf Comanche werfen. Das ist das aktuelle Projekt vom Entwickler Nukklear Digital Minds - ein Studio aus Hannover. Der Titel ist seit einem Jahr im Early Access unterwegs und scheint noch nicht richtig durchgestartet zu sein. Ob die Einflüsse des neuen Teams die ursprüngliche Vision verbessern werden, wird die Zeit zeigen...