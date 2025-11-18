Colossal Order verlässt die Serie Colossal als Entwickler der Cities: Skylines-Reihe

HQ

In einer recht überraschenden Wendung hat der Publisher Paradox Interactive bekannt gegeben, dass er eine gegenseitige Trennungsvereinbarung mit dem Entwickler Colossal Order getroffen hat, wodurch die beiden Unternehmen getrennte Wege gehen und die Entwicklung der Cities: Skylines -Serie an ein anderes Studio übergeben wird.

In einem ausführlichen Blogbeitrag wird enthüllt, dass Iceflake Studios derjenige sein wird, der die Simulationsserie übernimmt und dass der finnische Entwickler, der eines der internen Entwicklungsstudios von Paradox ist, derzeit "hart daran arbeitet, sich in die Details von Cities: Skylines II einzuarbeiten."

Zu dieser Entscheidung sagte Mariina Hallikainen, CEO von Colossal Order: "Wir möchten allen bei Paradox für ihr Vertrauen und ihre Zusammenarbeit danken und natürlich der Gemeinschaft für die unglaubliche Unterstützung, die Cities zu dem gemacht hat, was es heute ist. Wir sind zuversichtlich, dass das Franchise unter der Führung von Paradox weiterhin gedeihen wird. Wenn wir voranschreiten, freuen wir uns darauf, unsere Erfahrung, Kreativität und Leidenschaft in neue Projekte zu lenken, die mit unserer langfristigen Vision übereinstimmen."

Es wird kein sofortiger Wechsel der Entwicklungsstudios sein, da Colossal Order einige letzte Updates vor dem Weggang durchführen wird, darunter das kommende Bike Patch und die Beta-Implementierung der Asset-Unterstützung für das Editor -Tool. Iceflake wird somit Anfang 2026 übernehmen.

In der Erklärung wird außerdem erwähnt, dass Iceflake "sich in den kommenden Wochen vorstellen und ihre Pläne in naher Zukunft mitteilen werden, damit Sie wissen, was Sie als Nächstes erwarten können!"