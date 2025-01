Colman Domingo steht als Moderator im Remake von The Running Man im Mittelpunkt

Der Oscar-nominierte Schauspieler Colman Domingo wurde laut Deadline für die Rolle des extravaganten Moderators in der kommenden Neuverfilmung von The Running Man gecastet. Der Film, der auf dem Roman von Stephen King basiert, erfindet die brutale Spielshow, in der die Kandidaten ums Überleben kämpfen, neu, wobei Glen Powell Ben Richards spielt, den verzweifelten Mann, der gezwungen ist, an Wettkämpfen teilzunehmen. Domingo tritt in die Fußstapfen von Richard Dawson, der die Figur im Original von 1987 zum Leben erweckte. Mit einer Starbesetzung, darunter Katy O'Brian und Daniel Ezra, verspricht das Remake eine neue Wendung in Kings dystopischer Vision zu bieten.

Wird diese Adaption den Mut und das Spektakel des Klassikers einfangen?