Colman Domingo muss im November seine Unschuld beweisen

Netflix wird versuchen, den Monat November mit einer letzten großen Neuerung abzuschließen. Dies wird die Thriller-Serie The Madness sein, eine Serie, in der Colman Domingo die Hauptrolle eines Medienexperten spielt, der nach der Entdeckung eines Mordes tief in den Poconos kämpfen muss, um seine Unschuld an dem Verbrechen zu beweisen.

Die Serie wird am 28. November auf Netflix erscheinen, und laut offizieller Handlung erfahren wir: "In The Madness spielt Domingo den Medienexperten Muncie Daniels, der um seine Unschuld und sein Leben kämpfen muss, nachdem er tief in den Wäldern der Poconos-Berge über einen Mord gestolpert ist. Als die Mauern immer enger werden, strebt Muncie danach, sich wieder mit seiner entfremdeten Familie – und seinen verlorenen Idealen – zu verbinden, um zu überleben."

The Madness In den Hauptrollen sind außerdem Gabreille Graham, John Ortiz, Tamsin Topolski und Thaddeus J. Mixon zu sehen, wobei Stephen Belber hinter den Kulissen steht und neben dem ausführenden Produzenten VJ Boyd als Schöpfer und Co-Showrunner gilt.

Schauen Sie sich unten den ersten Teaser für The Madness an.