Colleges der Magie treffen erneut im neuen Magic: The Gathering Set Secrets of Strixhaven aufeinander

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Wizards of the Coast hat gerade sein neues Magic: The Gathering -Set vorgestellt, das mit Secrets of Strixhaven eine Rückkehr zu den Schulen der hohen Magie in Strixhaven markiert. Diese Sammlung, die auf dem Set Strixhaven: School of Mages von 2021 aufbaut und erweitert, führt neue Kreaturen, Zauber, Planeswalker und Mechaniken in die Welt von Arcavios und seinen fünf Magieschulen ein. Diese Schulen, gegründet von den fünf uralten Drachen (Prismari, Lorehold, Quandrix, Silverquill und Witherbloom), sind mit einer Kombination von zwei Farben von Magic: The Gathering verbunden, was zu ungewöhnlichen Spielstil-Synergien führt.

Was dieses Set jedoch wirklich einzigartig macht, ist, dass es einige brandneue Mechaniken zu MTG hinzufügt, und wenn man sie durchgeht, ist das Erste, was man erwähnt, Prepare. Diese Fähigkeit wird bei Fans von TTRPGs wie Dungeons and Dragons sicher bekannt sein, denn wenn eine Kreatur sie besitzt, hat sie immer einen Zauber parat, den du, wenn du Mana antippst, nutzen kannst, ohne das Wesen antippen zu müssen. Es ist, als hätte man zwei Karten in einer! Allerdings wird sie immer als Kreaturenkarte behandelt. Wenn du in deiner Bibliothek nach einer Kreaturenkarte suchst oder eine Kreaturenkarte aus deinem Friedhof zurückgeben willst, kannst du sie finden. Aber wenn du nach diesem vorbereiteten Zauber suchst, kannst du das nicht. Behalte das im Hinterkopf.

Schlagfertigkeit ist eine weitere der neuen Fähigkeiten. Im Grunde ist es eine Reaktion, die ausgelöst wird, sobald du einen Instant- oder Zauberzauber wirkst, der eine Kreatur ins Visier nimmt. Jede 'Schlagfertigkeit'-Fähigkeit hat eine andere Wirkung, daher musst du sie einzeln durchgehen. Repartee-Fähigkeiten lösen sich immer vor dem Zauber auf, der sie ausgelöst hat.

Aber wenn du ein spektakuläres Stück suchst, brauchst du Opus. Jede Opus-Fähigkeit hat einen Anfangseffekt und einen zusätzlichen oder alternativen Effekt, wenn du fünf oder mehr Mana verbraucht hast, um den Zauber zu wirken, der die Opus-Fähigkeit ausgelöst hat.

Rückblende ist eine Schlüsselfähigkeit, die in einigen Sofort- und Zauberzaubern vorkommt. Wenn es eine Karte mit Rückblende auf deinem Friedhof gibt, kannst du sie wirken. Wenn du es so wirkst, zahlst du die Rückblendenkosten statt der Manakosten. Wenn dieser Zauber den Stapel verlässt – meistens, weil er aufgelöst wird, aber manchmal weil er nicht aufgelöst wird oder kontert wird – verbannst du ihn, anstatt ihn auf den Friedhof zu legen.

Boost ist ein Schlüsselwort, das eine ausgelöste Fähigkeit bei Kreaturen darstellt. Wann immer du einen Zauber wirkst und die für diesen Zauber verwendete Mana-Menge größer ist als die Kraft oder Zähigkeit der Kreatur mit Boost, setzt du einen +1/+1-Konter auf die Kreatur. Es ist wie eine moderne Version von Grow.

Diese fünf Fähigkeiten gehören, wie man sich vorstellen kann, jeweils zu einer Magieschule, aber dann gibt es noch die gängigen Schlüsselwörter wie Paradigma oder Konvergeerder. In den Secrets of Strixhaven-Vorschausitzungen können Sie sehen, wie sie tatsächlich funktionieren.

Wettbewerb, wie viele von uns wissen, ist nicht alles in Magic: The Gathering, und Secrets of Strixhaven hat auch etwas Interessantes für diejenigen zu bieten, die lieber sammeln und ihr Set vervollständigen möchten. In diesem Fall musst du einige Karten importieren, da die japanischen Varianten (die nur in Sammler-Boostern zu finden sind) regionsspezifische Foil- und Non-Foil-Designs in einem Stil ähnlich wie Ukiyo-e haben. Die Borderless Field Notes-Karten, die wir im Bloomburrow-Set gesehen haben, kehren ebenfalls zurück, und es wird einige spezielle Landkarten namens Borderless Portal View Lands geben, die (und das könnte ein Spoiler sein) dazu dienen werden, mit zukünftigen Sets innerhalb der MTG-Lore in Verbindung zu treten. Schließlich gibt es auch Special Guest Cards, 10 Karten, die in Game Packs (ohne Folie) und Collector Boosters (Folie) erhältlich sind.

Es gibt also viel, worauf man sich in Secrets of Strixhaven freuen kann. Die Termine, die du beachten solltest, damit du dieses Set nicht verpasst, sind die Pre-Release am 17. April, MTG Arena am 21. April und der Start am 24. April. Zuvor wird das Buch Strixhaven: Omens of Chaos (auf Englisch) erhältlich sein.

Bist du bereit für das neue Magic: The Gathering Set im April?