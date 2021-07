Collector's Edition zur Switch-Version von Cris Tales

Am 20. Juli soll mit dem Indie-Rollenspiel Cris Tales eine Liebeserklärung an japanische Rollenspiele erscheinen. Bei den Zielplattformen handelt es sich um die Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia und den PC (Steam, Epic Games Store, GOG). Wie wir heute erfuhren, bekommt die Switch-Version eine Collector's Edition spendiert, die nur im Maximum Games Store verkauft wird. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Für den stolzen Preis von 99,99 Euro erhaltet Ihr unter anderem das Spiel, ein 60-seitiges Art-Book und ein Plüschtier. Den kompletten Inhalt sehr Ihr auf folgendem Bild: