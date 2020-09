Collection of Saga: Final Fantasy Legend wird in einem neuen Trailer gezeigt

Anlässlich der Tokyo Game Show zeigte Square Enix einen neuen Trailer für Collection of Saga: Final Fantasy Legend, einen kommenden Titel auf der Nintendo Switch. Diese digitale Sammlung von Final Fantasy Legend, Final Fantasy Legend II und Final Fantasy Legend III ist mit neuen Funktionen ausgestattet worden, um das Spielerlebnis zu verbessern. Freunde der alten JRPGs dürfen sich mitunter auf einen Turbo-Modus und einen Retro-Filter freuen, der die Präsentation auf Niveau der Originaltitel von vor 30 Jahren "hebt". Collection of Saga: Final Fantasy Legend erscheint am 15. Dezember digital auf der Nintendo Switch.

You're watching Werben

Nintendo

Nintendo