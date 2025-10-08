Colin Farrell und Tilda Swinton vereinen sich für Ballad of a Small Player

HQ

In ein paar Wochen können Fans auf Netflix den nächsten Film von Regisseur Edward Berger (All Quiet on the Western Front und Conclave ) sehen. Dieses Projekt ist unter dem Namen Ballad of a Small Player bekannt und handelt von einem Film, der einem Gauner folgt, der sich in Macau versteckt hält und aufgrund seiner wachsenden Sucht, die durch die vielen Casinos in der Stadt angeheizt wird, ernsthafte Spielschulden anhäuft, und dann sieht, wie sich dieser Mann an den Druck anpasst, der von einem Privatdetektiv ausgeübt wird, der seine Vergangenheit untersucht.

Der Gauner, Lord Doyle, wird von Colin Farrell gespielt und der Ermittler, Cynthia Blithe, von Tilda Swinton, und diese beiden Titanen des Kinos tun sich mit Fala Chen, Deanne Ip und Alex Jennings zusammen, alle für diesen Film, der in drei Wochen Premiere haben wird.

In der offiziellen Handlung heißt es: "Lord Doyle (Colin Farrell) versteckt sich in Macau - er verbringt seine Tage und Nächte im Casino, trinkt viel und verspielt das wenige Geld, das er noch hat. Da er Schwierigkeiten hat, mit seinen schnell steigenden Schulden Schritt zu halten, wird ihm von der mysteriösen Dao Ming (Fala Chen), einer Casinoangestellten mit eigenen Geheimnissen, ein Rettungsanker angeboten. Hinter ihm ist jedoch Cynthia Blithe (Tilda Swinton) - eine Privatdetektivin, die bereit ist, Doyle mit dem zu konfrontieren, wovor er flieht. Während Doyle versucht, zur Erlösung zu gelangen, beginnen sich die Grenzen der Realität zu schließen."

Ballad of a Small Player feiert am 29. Oktober Premiere auf Netflix und ihr könnt euch den Trailer zum Film unten ansehen.