Colin Farrell über The Penguin: "Ich will nie wieder diesen verdammten Anzug und diesen verdammten Kopf anziehen"

Vielleicht war es eine Art grausamer Scherz, Colin Farrells Pinguin als Figur zu wählen, um die herum eine Spin-off-Serie aufgebaut werden sollte. Der Schauspieler ist die einzige Figur im Batman-Universum, die ein so starkes Make-up und Prothesen trägt, was Farrell bei seiner Rückkehr für die Serie ziemlich gemischte Gefühle auslöste.

"Versteh mich nicht falsch - ich habe es geliebt - aber es hat mich ein bisschen genervt. Am Ende habe ich mit jedem, der mir zuhörte, gemeckert und gejammert, dass ich verdammt noch mal wollte, dass es fertig wird", sagte Farrell gegenüber Total Film (via GamesRadar). "Ich versuchte, sie daran zu erinnern, dass ich 'mürrische Dankbarkeit' empfand. Ich war immer noch dankbar und fühlte mich immer noch geehrt."

"Aber am Ende", fährt er fort. "Als ich fertig war, dachte ich: 'Ich will diesen verdammten Anzug und diesen verdammten Kopf nie wieder anziehen.' "

Abhängig vom Drehbuch für The Batman: Part 2 könnten wir Oz wieder in Aktion sehen. Vielleicht könnte Matt Reeves bei dieser Gelegenheit ein ernsthaftes Abnehmprogramm für The Penguin schreiben, so dass Farrell nur das Make-up und die Nase tragen müsste.