Colin Farrell über The Penguin: "Ich konnte nicht glauben, dass es so dunkel geworden ist, wie es nur geht"

Wir haben immer noch kein Veröffentlichungsdatum für den kommenden The Penguin, abgesehen von einer Premiere auf HBO Max irgendwann in diesem Herbst. Letzten Monat bekamen wir jedoch den ersten Trailer zu sehen, der eine sehr vielversprechende Show präsentierte, die den Ton von The Batman einzufangen schien. Aber wir sollten uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass es darüber hinausgehen und noch düsterer sein wird.

In einem Interview mit HeyUGuys teilte Colin Farrell (der Oswald Cobblepot/Penguin spielt) seine Meinung über die kommende Serie mit und sagt, dass sie sowohl "wirklich, wirklich mutig" ist als auch dass er "nicht glauben konnte, dass es so düster geworden ist, wie es nur geht", während er auch hinzufügte, dass wir eine "Hard R" -Bewertung anstelle von The Batman s PG-13 erwarten sollten:

"Tonnenweise Gewalt, erbärmliche Dunkelheit und ein Mann und ein großer Kampf, um sich seinen Weg an die Spitze zu bahnen. Wisst ihr, in Gotham gibt es jetzt einen Griff nach der Macht. Es ist dunkel, Mann. Lauren LeFranc hat mit ihrem Autorenteam acht außergewöhnliche Episoden geschrieben. Ich meine, einfach sehr, sehr gewagtes Zeug. Ich konnte nicht glauben, dass es so dunkel wurde, wie es nur geht... Es wäre ein hartes R."

Sagen wir einfach, unsere Erwartungen sind nicht gerade gesunken, kann der Herbst jetzt bitte früh kommen?