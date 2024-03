Colin Farrell spielt einen Privatdetektiv in der Apple TV+-Serie Sugar

Apple TV+ hat seine Bemühungen in diesem Jahr wirklich ausgeweitet, wobei anscheinend fast wöchentlich eine neue Serie oder eine neue Staffel einer bestehenden Serie debütiert. Im April setzt sich dies fort, wenn das Drama Sugar auf dem Streamer erscheint.

In dieser Serie spielt Colin Farrell die Hauptrolle und einen Privatdetektiv namens John Sugar, der in Los Angeles lebt und die Wahrheit hinter dem Mord an der Enkelin eines legendären Hollywood-Produzenten aufdecken und herausfinden soll. Auf dem Weg dorthin deckt er Wahrheiten über die Familiengeschichte der Hollywood-Legende auf, die am besten ausgegraben werden sollten.

Sugar wird am Apple TV+ am April 5, 2024 gestreamt, und Sie können den Trailer für die Show und ihre offizielle Beschreibung unten sehen.

Inhalt: "Der Oscar-nominierte Colin Farrell spielt John Sugar, einen amerikanischen Privatdetektiv, der dem mysteriösen Verschwinden von Olivia Siegel, der geliebten Enkelin des legendären Hollywood-Produzenten Jonathan Siegel, auf den Fersen ist. Während Sugar versucht, herauszufinden, was mit Olivia passiert ist, wird er auch die Geheimnisse der Familie Siegel aufdecken. einige sind erst vor kurzem entstanden, andere sind schon lange begraben."