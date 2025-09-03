Colin Farrell: "Ich habe das Drehbuch von The Batman - Part II gelesen und es ist außergewöhnlich"

HQ

Leider hat The Batman - Part II erhebliche Verzögerungen erlitten, und die Idee war ursprünglich, dass es diesen Herbst Premiere haben würde. Das wird natürlich nicht der Fall sein, und es wurde stattdessen auf Ende 2026 verschoben, und jetzt ist Oktober 2027 das aktuelle Ziel. Glücklicherweise scheint dies erreichbar zu sein.

Warner Bros. Discovery kündigte letzten Monat an, dass die Dreharbeiten im Frühjahr 2026 beginnen werden, und anscheinend ist ein Drehbuch fertig - und es soll wirklich gut werden. Die Quelle dieser Behauptung ist Collin "The Penguin" Farrell, der in einem Interview mit Deadline erklärt, dass er das Drehbuch gelesen hat, worüber er äußerst zufrieden zu sein scheint, auch wenn seine eigene Beteiligung nicht so bedeutend ist:

"Ich habe nicht viel zu tun, nur ein bisschen. Ich habe das Drehbuch gelesen und es ist außergewöhnlich."

Er schließt ein Comeback als Oz Cobb in einer zweiten Staffel der gefeierten und selbstbetitelten Serie "Der Pinguin" nicht aus, aber wenn es keine wirklich gute Idee gibt, scheint er lieber anderen Dingen zuzugehen:

"Ich habe keine Ahnung, ob das passiert. Ich weiß, dass ich Gerüchte gehört habe, dass sie darüber nachgedacht haben, eine zweite Staffel zu machen, aber ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, wie man wieder in die Talsohle zurückkehrt... Und ein Teil von mir will sagen: 'Lasst es einfach laufen, Leute. Wir sind damit durchgekommen. Laß es, wie es ist.«

Aber schauen Sie, wenn sie eine fantastische Idee oder so etwas hätten, wäre ich natürlich offen dafür."

The Batman - Part II soll am 1. Oktober 2027 Premiere feiern, und wenn die Dreharbeiten in etwa sechs Monaten beginnen, scheint es sehr wahrscheinlich, dass wir die Fortsetzung in zwei Jahren tatsächlich genießen können.