Colin Farrell glänzt im The Penguin Trailer

Es ist fast ein Jahr her, dass wir den ersten Teaser-Trailer für The Penguin erhalten haben, Matt Reeves' TV-Serie, die im Batman-Universum spielt, also bin ich nicht der Einzige, der sehnsüchtig auf Neuigkeiten darüber wartet. Deshalb hat dieses Wochenende einen tollen Start hingelegt.

Denn Warner Bros. hat den ersten Teaser-Trailer zu The Penguin veröffentlicht, der tatsächlich Szenen zeigt, und es sieht so aus, als ob Colin Farrell darin noch besser sein könnte als The Batman. Eine gewagte Behauptung, aber seine Darbietung dieser Geschichte ist einfach hypnotisierend. Dann ist es schön zu sehen, dass der Trailer mit der Bestätigung endet, dass The Penguin irgendwann in diesem Herbst auf Max debütieren wird.