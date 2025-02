Colin Farrell eröffnet für eine zweite Staffel von The Penguin unter einer Bedingung

HQ

Nachdem er in der Rolle des Oswald "Oz" Cobb viel Aufmerksamkeit erregt hat, hoffen viele von uns, tatsächlich mehr von Farrells herausragender Leistung zu sehen, vorzugsweise in Form einer zweiten Staffel von The Penguin. Etwas, über das seit dem Ende der Miniserie viel gesprochen wurde. Und laut dem Schauspieler selbst würde er sicherlich in Betracht ziehen, in die Rolle zurückzukehren, vorausgesetzt, die Geschichte ist fesselnd und fesselnd.

Während eines virtuellen Presseraums anlässlich der Verleihung des Screen Actors Guild Award sagte Farrell:

"Ich gehe davon aus und stimme dem zu, was Matt Reeves, Dylan Clark und Lauren LeFranc gesagt haben, nämlich, wenn sie eine Idee für eine zweite Staffel hatten, die wirklich stark war, und wir uns alle gezwungen fühlten, den Charakter von Oz auf diese Weise weiter zu erforschen, dann auf jeden Fall."

Zu diesem Zeitpunkt hat HBO die Serie noch nicht offiziell um eine zweite Staffel verlängert, aber die Gespräche dauern an und es wurde auch bestätigt, dass Farrell als Pinguin in The Batman Part II zurückkehren wird, der 2027 in die Kinos kommen soll.

Hoffen Sie auf mehr Pinguin?