Coffee Talk Tokyo wurde während der Wholesome Snack Showcase noch ausführlicher gezeigt

Eines der vielversprechendsten Indies, das Anfang 2026 erscheinen soll, ist Publisher Chorus Worldwide Games und Entwickler Toge Productions ' Coffee Talk Tokyo. Dies ist ein Kaffeebrüh- und Gesprächssimulator, der in einem reizenden und gemütlichen Café in der namensgebenden japanischen Metropole spielt und bereits im März ankommt.

Auf den meisten Plattformen (sei es PC, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch oder Steam Deck) wird das Spiel offiziell am 5. März 2025 erscheinen, und als Teil der Wholesome Snack Showcase haben wir gerade einen weiteren Blick auf das Spiel erhalten, das sich um die neunjährige Erika dreht, die mit ihrer Mutter Emi das Café besucht, und erzählt dann gute Nachrichten, während die Erwachsenen köstliche Getränke bestellen.

Offensichtlich ein Indie, das Sie nicht verpassen sollten, unten sehen Sie weitere Einblicke in Coffee Talk Tokyo.