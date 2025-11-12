Coffee Talk Tokyo heizt diesen März Fantasien und Gefühle auf

HQ

Wenn Sie schon immer davon geträumt haben, ein Fantasy-Barista zu werden, haben Toge Productions und Chorus Worldwide etwas Lustiges für Sie auf Lager. Sie arbeiten derzeit an Coffee Talk Tokyo und scheinen fast die Ziellinie erreicht zu haben, da sie jetzt das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben haben.

Es stellt sich heraus, dass wir ab dem 5. März Kaffee und Getränke auf PC, PlayStation, Switch und Xbox servieren werden. Das Spiel ist natürlich eine Fortsetzung von Coffee Talk und Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, und die grundlegende und eher gemütliche Prämisse wird in der Pressemitteilung wie folgt beschrieben:

"Coffee Talk Tokyo spielt in einem Late-Night-Café in Tokio und lädt die Spieler ein, in die Rolle des Baristas zu schlüpfen und Getränke zu brauen, die die Herzen von Menschen und fantastischen Wesen gleichermaßen erwärmen. Jede Tasse beeinflusst den Ton jedes Gesprächs und enthüllt die Geschichten, Träume und Kämpfe einer völlig neuen Besetzung von Charakteren."

Klingt das nach entspannendem Indie-Hausmannskost nach deinem Geschmack? Schauen Sie sich den brandneuen Trailer unten an.