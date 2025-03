Coffee Stain veranstaltet am Aprilscherz ein Goat Direct

HQ

Wenn man bedenkt, dass die Leute bei Coffee Stain North Joker sein können, wenn es um das Goat Simulator -Franchise geht (die Fortsetzung hieß Goat Simulator 3, obwohl Goat Sim 2 nicht existierte...), könnte man meinen, dass sie planen, am Aprilscherz einen Nachrichten-Blowout zu machen, auch nur ein dummes Gimmick ist. Aber das ist ganz und gar nicht der Fall.

Nächste Woche, am 1. April um 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ, wird die allererste Goat Direct auf dem YouTube-Kanal des Entwicklers stattfinden, wo Coffee Stain eine Reihe von Ankündigungen und Neuigkeiten über die Zukunft der dämlichen Franchise teilen wird.

Wie in einer Pressemitteilung erwähnt, wurde uns gemäß dem, was wir von diesem Goat Direct erwarten können, mitgeteilt, dass Weltpremieren im Zusammenhang mit Goat Simulator 3 geplant sind, ebenso wie "eine Reihe von Ankündigungen von Coffee Stain Norths Partnern", alles zusätzlich zu einem Update über das Goat Simulator: The Card Game -Projekt. Es wird auch von "streng geheimen Nachrichten" gesprochen.

Santiago Ferrero, Creative Director von Goat Direct Coffee Stain North, fügte hinzu: "Kommt einer, kommt alle zum großen Finale des Jubiläumsjahres von Goat Simulator! 2024 wird in unseren Herzen immer das 'Jahr der Ziege' sein, aber wir können es kaum erwarten, noch mehr aufregende Enthüllungen zu feiern, die 2025 kommen. Wir wissen, dass es nicht immer die beste Idee ist, am Aprilscherz viele neue Dinge anzukündigen, aber wir glauben, dass wir uns in diesem Jahr wirklich selbst übertroffen haben, also glauben Sie uns bitte und schalten Sie 'Goat Direct' ein!"

Schauen Sie sich nächste Woche die Goat Direct an?