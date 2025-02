Coffee Stain und Mojang-Veteranen schließen sich für ein neues Verlagslabel zusammen

HQ

Eine Reihe von Personen, die während ihrer Zeit bei Coffee Stain und Mojang dazu beigetragen haben, die Welt zu bringen Minecraft, Valheim und Deep Rock Galactic, haben beschlossen, sich zusammenzuschließen und ein neues Publishing-Label zu gründen, das Indie-Projekte hervorheben soll, die von kleineren Teams mit Sitz in den nordischen Ländern erstellt wurden.

Dieses Label wird unter dem Namen Three Friends bekannt sein und wird von Albert Säfström, Daniel Kaplan, Sebastian Badylak und Johan Hermeren mitbegründet. Die Mission des Labels wird es sein, Entwicklern dabei zu helfen, ihre Vision zu verwirklichen und sicherzustellen, dass das Projekt ein breiteres Publikum erreicht und kommerziell rentabel wird.

Das Label wird versuchen, nach drei Mantras zu arbeiten; "Get in Early, Build it Right", "Pick the Right Battles" und "Guidance, Not Control", und alle drei wurden unter dem Vorwand gestaltet, dass Indies nicht das Budget von AAA haben, aber die strengere kreative Kontrolle haben, die einigen Projekten mit Hunderten von Entwicklern fehlt.

Über die Gründung von Three Friends sagte Säfström: "Es gibt keinen geheimen Trick, um ein großartiges Spiel zu machen – es geht nicht um eine große Idee, sondern darum, Tausende von kleinen Fragen auf dem Weg dorthin zu beantworten. Die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit summieren sich und prägen das endgültige Erlebnis. Wir arbeiten eng mit Entwicklern zusammen, um ein Umfeld zu schaffen, in dem Ideen reifen können, ohne vom Kurs abzuweichen, und Teams dabei helfen, ihre Bemühungen zu konzentrieren und das Beste aus ihrer Zeit und ihren Ressourcen zu machen."

Three Friends hat bereits einige verschiedene Indie-Projekte unter Vertrag genommen, wird sie aber erst im Frühjahr 2025 bekannt geben.