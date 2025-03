Codemasters zeigt den ersten Blick auf das Gameplay von F1 25

Erst vor wenigen Stunden haben wir über die Neuigkeiten der Cover-Stars für den kommenden F1 25, das nächste Kapitel der Formel-1-Rennserie von Codemasters, berichtet. Damals haben wir bereits erwähnt, dass heute Nachmittag eine große Enthüllung stattfinden würde, und das ist gerade geschehen.

Wir haben gerade einen großen Einblick in das Gameplay von F1 25 erhalten, das von Iconic Edition -Frontmann Ferrari-Frontmann Lewis Hamilton vorgestellt wurde. Das Spiel wird die Renndynamik und den Realismus durch technologische Innovationen verbessern, aber auch einige beliebte Elemente der Fans zurückbringen.

An der Spitze steht Braking Point 3, das die Geschichte des Konnersport-Teams fortsetzt, das nach Jahren des Kampfes im Mittelfeld und am Ende des Feldes endlich den Weg an die Spitze der Startaufstellung gefunden hat, um Red Bull um die Meisterschaft herauszufordern, während ein dramatischer Moment die Erfolgshoffnungen des Teams bedroht.

Darüber hinaus können wir davon ausgehen, dass My Team zurückkehren und den Fans eine Möglichkeit bieten, ihren eigenen Konstrukteur zu bauen und gegen den etablierten Rest nach Erfolg zu jagen. Uns wurde gesagt, dass dieser Modus "neue Verantwortung" sowohl als Fahrer als auch als Teamchef mit sich bringen wird.

Wenn der große Joseph Kosinski F1-Film diesen Sommer debütiert, wird es eine Verbindung zu diesem Spiel geben. Es werden Gameplay-Kapitel nach der Veröffentlichung versprochen, die sich um das fiktive AXGP-Team aus dem Streifen drehen, und jeder, der eine Kopie des Iconic Edition des Spiels ergattert, erhält einige thematische Kosmetika, die er verwenden kann, unter anderem in F1 24, und drei Tage Vorabzugang zum kommenden Nachfolger.

Zuletzt wird uns gesagt, dass die Ego -Engine einige Verbesserungen erfahren hat, die eine erhöhte Schaltungsauthentizität durch die Verwendung von LiDAR-Systemen bedeuten. Im Wesentlichen erwarten Sie ein hübsches und realistischer aussehendes Spiel.

Wann F1 25 debütieren wird, ist für den 30. Mai auf PC, PS5 und Xbox Series X/S geplant. Ihr könnt euch den Enthüllungstrailer unten ansehen und könnt euch in den kommenden Wochen über weitere Deep Dives zum Spiel freuen.