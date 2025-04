Codemasters verliert WRC-Lizenz, da EA die Serie stoppt

HQ

Gestern berichtete Bloomberg, dass EA eine weitere Entlassungsrunde einleitet und 400 Entwickler entlässt – 100 davon von Respawn Entertainment (Titanfall, Apex) und rund 300 von anderen EA-eigenen Studios. Zu den Betroffenen gehören auch Mitarbeiter von Codemasters, die nun alle Entwicklungen an EA Sports WRC einstellen und die Lizenz an die Organisation der Rallye-Weltmeisterschaft zurückgeben.

Laut anonymen Quellen innerhalb des Studios hat Gamereactor erfahren, dass Dirt Rally 2.0 über sechs Millionen Mal verkauft wurde, während EA Sports WRC nicht einmal 600.000 verkaufte Einheiten erreichte – eindeutig der Hauptgrund, warum EA jetzt den Stecker zieht. Nachfolgend finden Sie die offizielle Erklärung von Codemasters zur Abschaltung, die heute veröffentlicht wurde.

Liebe Rallye-Community:

Jede große Reise findet irgendwann ihre Ziellinie, und heute verkünden wir, dass wir das Ende der Arbeit an der WRC erreicht haben. Nach der Veröffentlichung von EA Sports WRC im Jahr 2023 wird die Saison 2024, einschließlich des kürzlich veröffentlichten Hard Chargers Content Packs, unsere letzte Erweiterung sein. Im Moment pausieren wir die Entwicklungspläne für zukünftige Rallye-Titel. Seien Sie versichert, dass EA Sports WRC weiterhin für bestehende und neue Spieler verfügbar sein wird. Wir hoffen, dass es eine Quelle der Freude, der Aufregung und des Nervenkitzels des Rallyesports bleibt. Wir haben unser Herz in die Entwicklung für die Fans gesteckt und wir wissen, dass ihr die Leidenschaft am Leben erhalten werdet.

Unsere WRC-Partnerschaft war eine Art Höhepunkt unserer Codemasters-Reise mit Offroad-Rennen, die sich über Jahrzehnte durch Titel wie Colin McRae Rally und DiRT erstreckte. Wir haben jedem Rallye-Enthusiasten ein Zuhause geboten und streben unermüdlich danach, die Grenzen zu überschreiten und den berauschenden Nervenkitzel des Fahrens auf der Kante zu bieten. Wir haben unglaublich talentierte Rennsportentwickler zusammengebracht, mit einigen der Ikonen des Sports gearbeitet und hatten die Gelegenheit, unsere Liebe zum Rallyesport zu teilen. Vielen Dank an alle Fans, die Teil unserer Rallye-Reise waren und weiterhin sind.

WRC (die Organisation) gab gleichzeitig bekannt, dass sie ihre Partnerschaft mit EA und Codemasters beendet und die Lizenz nun an andere Entwickler verkauft hat, die die Spielserie in "neue und interessante Richtungen" führen werden.

Das ist es also. Das Ende der Straße.