Codemasters teilt Details darüber, wie die Madring-Strecke in das Season Pack 2026 von F1 25 integriert wird.

HQ

Wir haben die geplanten Änderungen für F1 25 im Season Pack 2026 kontinuierlich behandelt, und zu diesem Thema, und da nun der Starttag für das DLC ist, ist es an der Zeit, endlich zu diskutieren, was der Madring-Circuit in der spanischen Hauptstadt zu bieten hat.

Formel-1-Fans sind mit den Plänen vertraut, Madrid als neues Ziel in den F1-Kalender aufzunehmen, in Form eines speziell gebauten Straßenkurses namens Madring, der viele ikonische Sehenswürdigkeiten und Sehenswürdigkeiten in der Stadt passieren wird. Uns wird gesagt, dass diese Schaltung mit frühen CAD-Daten gebaut wurde, wobei jede Ecke "akribisch" gebaut wurde, um "so authentisch wie möglich" zu sein.

Codemasters weist darauf hin, dass die Strecke im Spiel gebaut wurde, bevor sie überhaupt gefahren wurde, was bedeutet, dass sie für dieses Paket und F1 25 keine LIDAR-Strecke sein wird, da die Daten einfach noch nicht existieren.

Was der Entwickler bestätigt hat, ist, dass der Barcelona-Circuit im Ingame-Meisterschaftskalender nicht ersetzt wird, was bedeutet, dass man im Gegensatz zum echten Sport zwei Reisen nach Spanien unternehmen kann, während man nach Trophäen jagt.

Wirst du dir heute das F1 25 2026 Season Pack anschauen?